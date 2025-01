Em Davos, presidente do Parlamento Europeu defende simplificar regras e facilitar financiamento

Durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, defendeu regras mais simples, menos burocracia e acesso mais fácil ao financiamento na União Europeia.

"A Europa é um continente em ascensão. É o lar dos inovadores e dos que assumem riscos, onde as empresas podem investir, criar prosperidade, empregos e ajudar a desenvolver as economias das quais depende nosso modo de vida europeu. Agora precisamos corresponder a essa ambição com a velocidade necessária e dar ao nosso setor o espaço de que ele precisa para competir", destacou ela em sua conta na rede social X.

Enquanto o mundo discute os possíveis impactos da política de Donald Trump para o comércio mundial, a União Europeia se mostra aberta a rever sua relação com o Reino Unido, informa a BBC.