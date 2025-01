Kotscho: 'Trump quer ser imperador e não respeitar leis do próprio país'

O presidente americano, Donald Trump, parece querer ser imperador e não respeitas as leis do próprio país, opinou o colunista Ricardo Kotscho no UOL News, do Canal UOL, nesta quinta-feira (23).

Esse aí foi só o primeiro caso dos muitos decretos que ele [Trump] assinou, entre o pacote de decretos, que a Justiça declarou ser inconstitucional. Parece que Trump quer ser um imperador e não quer respeitas as leis do próprio país. É um grande perigo para o mundo. No momento muito grande que nós vivemos, ter um presidente desses nos Estados Unidos é um grande perigo . Ricardo Kotscho, colunista do UOL

O juiz federal John Coughenour vetou a medida de Trump, que proíbe a cidadania às pessoas nascidas nos Estados Unidos, mas de famílias imigrantes. Na decisão, o magistrado atendeu ao pedido de quatro estados —Arizona, Illinois, Oregon e Washington— e considerou o decreto do republicano "flagrantemente inconstitucional". A atual lei que permite que qualquer pessoa que nasce nos EUA seja americano.

Procuradores de 22 estados norte-americanos, grupos de ativistas e advogados foram às cortes. O procurador-geral democrata de Nova Jersey, Matt Platkin, alertou que o chefe de estado nos EUA "não é rei". "O presidente não pode, com um simples toque de caneta, fazer com que a 14ª Emenda deixe de existir, ponto final", disse ele.

Dan Stulbach: 'Indicação celebra cultura e talento nacional'

No UOL News, o ator Dan Stulbach disse que a indicação do filme "Ainda Estou Aqui" ao Oscar, em 2025, celebra a cultura e o talento nacional e pode trazer visibilidade para o cinema brasileiro.

Eu estou emocionado [com a indicação do filme]. É um filme que celebra a humanidade e o talento de quem fez. Celebra a nossa história, a verdade, e o Brasil que a gente foi, que a gente é e o que a gente pode ser. Dan Stulbach, que participou do elenco do filme

Dan também comentou o clima nos bastidores das gravações.

A filmagem foi muito boa, porque ela era muito concentrada no trabalho, no dia a dia, principalmente por causa do Walter [Salles]. O Walter era um cara muito carinhoso, concentrado, talentoso. Foi dos filmes mais humanos e sinceros que eu já trabalhei.

Inclusive, a gente falava sobre isso, de que nós estávamos fazendo algo especial. Não tínhamos noção do Oscar, do Globo de Ouro, mas que aquela obra tinha uma força, que ela podia ir longe, era bonita, verdadeira, necessária e importante. Dan Stulbach, que participou do elenco do filme

Neto de Rubens Paiva: 'Um final feliz para uma tragédia'

Ainda durante o UOL News, Chico Paiva, neto mais velho do ex-deputado Rubens Paiva e de Eunice Paiva, disse que a retratação da história e a indicação de "Ainda Estou Aqui" ao Oscar, em 2025, é um final feliz para uma tragédia que começou lá atrás.

É uma emoção indescritível [ver a indicação do longa ao Oscar]. Acho que o país inteiro tem vibrado com o sucesso do filme e, para nós, ver a história da nossa família ser um símbolo da memória, do resgate que foi a luta contra a ditadura. É um final feliz para uma história que começou, uma tragédia, e muito nos honra, muito nos orgulha. Chico Paiva, neto de Rubens e Eunice Paiva

Chico é filho de Vera, a primogênita de Rubens e Eunice, retratados no filme.

Filme fala sobre regime militar

O longa é baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, publicado em 2015, e narra a história da mãe do escritor, que enfrenta a violência do regime militar depois da prisão e do desaparecimento do marido, o deputado cassado Rubens Paiva (Selton Mello), no início dos anos 1970.

Os filmes que concorrem com "Ainda Estou Aqui" são: "Anora", "O Brutalista", "Um Completo Desconhecido", "Conclave", "Duna: Parte 2", "Emilia Pérez", "Ainda Estou Aqui", "Nickel Boys", "A Substância" e "Wicked"

