Coopavel registra faturamento 1,5% maior em 2024, com R$ 5,32 bilhões

São Paulo, 23 - A Coopavel, cooperativa de Cascavel (PR), obteve faturamento de R$ 5,32 bilhões em 2024, um aumento de 1,5% em relação aos R$ 5,24 bilhões registrados em 2023. O lucro atingiu R$ 122,6 milhões, superando as sobras de R$ 66 milhões do ano anterior, informou a cooperativa durante assembleia geral ordinária realizada nesta quarta-feira.Os investimentos somaram R$ 250 milhões em 2024, ante R$ 264,3 milhões em 2023. O quadro social cresceu para 7.661 cooperados (eram 7.408) e 7.295 funcionários (eram 6.924).Para 2025, o presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, projetou faturamento de R$ 6,2 bilhões. "Esse faturamento é alicerçado nas suas agroindústrias e também em novos negócios que entrarão em atividade em 2025. A Coopavel está trabalhando para ter um crescimento muito robusto, entre 15% e 20% no faturamento", disse em entrevista no mês de dezembro.Na mesma entrevista, Grolli destacou os investimentos em logística e a tendência dos produtores da região. "A Coopavel está ampliando em torno de 20% a sua capacidade de armazenagem para receber uma produção maior", afirmou.Durante a assembleia desta quarta-feira, 22, o presidente do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken, ressaltou que 64% das safras paranaenses são recebidas pelas 143 agroindústrias cooperativas do Estado. O setor projeta alcançar R$ 300 bilhões em faturamento nos próximos três anos.A Coopavel mantém 33 filiais em 21 municípios do oeste e sudoeste do Paraná. Para 2025, a cooperativa planeja melhorar filiais e construir novas indústrias de insumos, incluindo a Biocoop, voltada para defensivos biológicos.