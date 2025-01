China anuncia medidas para intensificar apoio ao mercado de ações

O órgão regulador de valores da China intensificou o apoio ao mercado de ações, ao anunciar nesta quinta-feira (23) medidas para estimular a canalização de capital para papéis de companhias locais. Seguradoras estatais e fundos mútuos deverão desempenhar um papel crucial no processo, segundo um comunicado divulgado pela Comissão Reguladora de Valores e pelo Ministério das Finanças do país.

As seguradoras serão incentivadas a investir 30% dos prêmios anuais em ações negociadas em yuans, segundo o vice-ministro da Administração Reguladora Financeira Nacional, Xiao Yuanqi.

Pelo menos 100 bilhões de yuans (US$ 13,75 bilhões) de fundos de seguros serão direcionados para ações em um programa piloto no primeiro semestre deste ano. Metade do valor deverá ser aprovado ainda antes do recesso do Ano-Novo Lunar, entre os dias 28 de janeiro e 4 de fevereiro.

A divulgação do estímulo impulsionou o mercado acionário na manhã desta quinta: o Índice Composto de Xangai subiu 1,2%, enquanto os papéis da China Pacific Insurance avançaram 3,6%. Fonte: Dow Jones Newswires.