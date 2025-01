Centrista Michael Martin é eleito primeiro-ministro pelo Parlamento irlandês

O líder centrista irlandês Micheal Martin foi eleito primeiro-ministro pelo Parlamento nesta quinta-feira (23) e liderará um governo de coalizão dominado pelos dois principais partidos de centro-direita, quase dois meses após as eleições gerais.

Martin foi eleito pelos parlamentares por 95 votos a 76 e será oficialmente nomeado Taoiseach ("primeiro-ministro", em gaélico) pelo presidente irlandês, Micheal Higgins.

A votação, originalmente marcada para quarta-feira, foi adiada várias vezes naquele dia após uma sessão caótica. Os partidos de oposição contestaram o tempo de uso da palavra dado aos parlamentares independentes que apoiam o futuro governo de coalizão.

Martin, de 64 anos, que foi primeiro-ministro entre 2020 e 2022 e ocupou a pasta das Relações Exteriores posteriormente, lidera o partido Fianna Fail, que venceu as eleições gerais em 29 de novembro.

O partido derrotou a formação nacionalista de esquerda Sinn Fein e o outro partido de centro-direita Fine Gael nas eleições neste país de 5,4 milhões de pessoas.

A campanha foi dominada pelo custo de vida, pela crise imobiliária e pela questão da imigração.

O primeiro-ministro em fim de mandato, Simon Harris, de 38 anos, que lidera o Fine Gael, será nomeado vice-primeiro-ministro no futuro Executivo.

Espera-se que Micheal Martin entregue as funções de chefe de governo a Simon Harris durante o mandato parlamentar em novembro de 2027.

O Fianna Fail e o Fine Gael se alternam no poder há mais de um século. Esses dois partidos, historicamente rivais, já formaram uma coalizão governamental após as últimas eleições em 2020, na época com os Verdes.

Quando não conseguiram garantir a maioria no Parlamento de 174 cadeiras, eles uniram forças desta vez com um grupo de parlamentares independentes.

O Sinn Fein, um partido nacionalista de esquerda, continua sendo o maior partido da oposição, com 39 cadeiras.

