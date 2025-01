Carros automáticos em alta: veja 10 modelos mais baratos do Brasil em 2025

No mercado automotivo brasileiro, a busca por carros automáticos têm crescido vertiginosamente. Em 2024, os carros automáticos representaram 62,3% dos veículos vendidos no país. Mas afinal, quais são os modelos zero km mais acessíveis do mercado?

Para te ajudar a encontrar o carro ideal, o UOL Carros pesquisou e elaborou uma lista com os 10 carros automáticos mais baratos do Brasil, com base nos preços divulgados pelas montadoras em seus sites oficiais.

É importante ressaltar que os preços podem variar de acordo com a região, tributação de impostos, versão e opcionais escolhidos. Apenas dois modelos estão abaixo de R$ 100 mil.

Citroën C3 You! - R$ 96.990

Imagem: Divulgação

Motor: 1.0 turbo

Tipo de combustível: Flex

Potência: 130 cv

Torque: 20,4 kgfm

Renault Kwid E-Tech: R$ 99.990

Imagem: Divulgação

Motor: Elétrico

Potência: 65 cv

Torque: 11,5 kgfm

Fiat Argo Drive 1.3 - R$ 101.990

Imagem: Divulgação

Motor: 1.3 Firefly

Tipo de combustível: Flex

Potência: 107 cv

Torque: 13,7 kgfm

Chevrolet Onix 1.0 Turbo - R$ 102.500

Imagem: Divulgação

Motor: 1.0 Turbo

Tipo de combustível: Flex

Potência: 116 cv

Torque: 16,8 kgfm

Peugeot 208 1.0 Allure Turbo - R$ 103.990

Imagem: Divulgação

Motor: 1.0 Turbo

Tipo de combustível: Flex

Cilindrada: 1.0 L

Potência: 127 cv

Torque: 20 kgfm

Volkswagen Polo Sense - R$ 104.490

Imagem: Volkswagen/Reprodução

Motor: 1.0 TSI

Tipo de combustível: Flex

Potência: 116 cv

Torque: 20,4 kgfm

Citroën Basalt Shine - R$ 105.990

Imagem: Divulgação

Motor: 1.0 Turbo 200

Tipo de combustível: Flex

Potência: 130 cv

Torque: 20,4 kgfm

Fiat Cronos Drive 1.3 - R$ 107.990

Imagem: Divulgação

Motor: 1.3 Firefly

Tipo de combustível: Flex

Potência: 107 cv

Torque: 13,7 kgfm

Toyota Yaris XL - R$ 108.890

Imagem: Marcos Camargo/UOL

Motor: 1.5

Tipo de combustível: Flex

Potência: 110 cv

Torque: 14,9 kgfm

Chevrolet Onix Plus - R$ 113.790

Imagem: Divulgação

Motor: 1.0 Turbo

Tipo de combustível: Flex

Potência: 116 cv

Torque: 16.8 kgfm