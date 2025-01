'Não está à venda': Compra de bonés 'anti-Maga' dispara no Canadá

Uma loja canadense viu dispararem os pedidos por bonés com a mensagem "O Canadá não está à venda" após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçar tornar o país vizinho o 51º estado norte-americano.

O item adota um visual parecido, mas com uma mensagem que faz contraponto aos bonés símbolos da campanha de Trump, que carregam seu bordão: "Make America Great Again" ("Faça a América Grande Novamente").

Boné viralizou após o primeiro-ministro da província de Ontário usar a peça na última semana. Doug Ford foi para uma reunião com líderes regionais para abordar as tarifas que o republicano ameaça impor contra o Canadá. Após o evento, divulgou o link da loja. Após cerimônia de posse, na segunda-feira (20), Trump afirmou que os novos encargos entram em vigor em 1º de fevereiro.

Peça foi criada após um apresentador da Fox News provocar Ford. Na ocasião, o jornalista Jesse Watters declarou que, se fosse de um país vizinho, consideraria um privilégio que sua nação fosse anexada pelos EUA.

Donos da loja se disseram chocados com a fala do apresentador. Ao jornal britânico The Guardian, Liam Mooney, dono da empresa, e a noiva dele pensaram por horas em uma "refutação criativa" às ameaças trumpistas.

Foi um pequeno ato de patriotismo responder a essas grandes ameaças e a essa grande fanfarronice [de Trump].

Mais de 45 mil bonés foram vendidos, 150 por moradores dos Estados Unidos. Antes da propaganda impulsionada por Ford, cem peças haviam sido vendidas, informou Mooney a CTV News. Os itens são vendidos nas cores vermelha, azul-marinho e branca, com frases em inglês e francês, e custam 45 dólares canadenses (aproximadamente R$ 187). Ainda há centenas de pedidos para serem entregues, diz o casal.

Há opções de boné com a frase "Forte e livre". As peças contam com o número "1867" em uma das laterais, em referência ao ano da lei que estabeleceu os limites territoriais e a estrutura governamental do país. O item, que também traz a bandeira canadense bordada, custa 55 dólares canadenses (cerca de R$ 228).

Após o sucesso, o site passou a vender camisetas, gorros e adesivos com as frases. Os preços variam de 7 (R$ 29) a 40 dólares canadenses (R$ 165). "Seu apoio prova que o Canadá orgulhosamente não está à venda! Use seus bonés com orgulho e propósito. É hora de ficarmos juntos", diz uma mensagem no site da loja.

Bonés e camisetas vendidas pela loja canadense Imagem: Divulgação/strongandfreehat.ca

Ameaças de Trump e respostas do Canadá

Trump anuncia há meses sua intenção de impor tarifas a seus vizinhos, apesar do acordo de livre comércio que os une. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, alertou na terça-feira (21) para uma resposta "robusta" caso o norte-americano imponha tarifas de 25% ao país, parceiro de Washington no acordo T-MEC junto ao México. O republicano voltou a acusar Canadá e México de não deterem a imigração ilegal e a entrada de fentanil nos Estados Unidos, duas de suas principais bandeiras de campanha.

Primeiro-ministro canadense disse que o país está pronto para enfrentar todos os cenários. Porém, Trudeau, que está prestes a deixar o cargo, disse esperar convencer o governo Trump a não impor tarifas, argumentando que também prejudicariam os norte-americano.

Na última semana, o republicano voltou a sugerir a ideia de transformar o Canadá no 51º estado de seu país. "Muitos canadenses querem isso e eles economizariam demais em impostos e proteção militar. Acho que é uma ótima ideia. Estado 51!!!", acrescentou. Antes, o norte-americano também divulgou a imagem de um mapa falso unificando os EUA ao Canadá.

