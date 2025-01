BCE/Escrivá: juros devem mover para nível neutro na Europa, mas incerteza global pede cautela

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Espanha, José Luís Escrivá afirmou nesta quinta-feira, 23, que as taxas de juros precisam ser movidas para um nível neutro na Europa, mas ponderou que é necessário ter cautela frente ao ambiente global de incertezas elevadas. Escrivá defendeu que os dirigentes devem manter todas as opções em aberto nas próximas decisões monetárias para analisar todos os dados.

"Temos riscos nas duas direções para a inflação e para economia, além de incerteza e volatilidade elevada", pontuou, durante painel "Mercados: lidando com divergência", no Fórum Econômico Mundial, em Davos.

Entre os riscos, Escrivá citou o aumento da dívida fiscal, as possíveis políticas econômicas de Donald Trump nos EUA e a valorização elevada entre todos os ativos. "A combinação desses fatores pode ser ruim, gerar desequilíbrios e provocar uma correção severa dos mercados", alertou.

Sobre as políticas de Trump, o dirigente apontou que as tarifas e as propostas de desregulação podem ter efeito contrário ao esperado por investidores, defendendo que é necessário esperar a efetivação das propostas para analisar seus impactos. "Mercados tendem a agir para confirmar suas próprias perspectivas otimistas, mas algumas medidas propostas definitivamente não são positivas", afirmou Escrivá. "Tarifas não são positivas para o crescimento global e, por consequência, para os EUA. Desregulação também teve custos no passado e pode ser negativa para os mercados."