O Banco Central autorizou a Entrepay, uma empresa de meios de pagamento, a aumentar o seu capital em R$ 134,665 milhões, de R$ 351,712 milhões para R$ 486,378 milhões.

A aprovação do processo, assinada pela chefe do Departamento de Organização do Sistema Financeiro e Resolução, Carolina Pancotto Bohrer, foi divulgada nesta quinta-feira, 23.