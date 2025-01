Ataque mortal com faca em parque alemão acende debate sobre imigração antes das eleições

Por Rachel More

BERLIM (Reuters) - A prisão de um requerente de asilo afegão suspeito de ter matado duas pessoas em um ataque com faca contra crianças em um parque alemão provocou apelos por uma postura imigratória muito mais rígida e acendeu a campanha para as eleições nacionais de 23 de fevereiro na Alemanha.

O suspeito, um cidadão afegão de 28 anos com histórico de comportamento violento e que estava sendo submetido a tratamento psiquiátrico, compareceria perante um juiz na tarde de quinta-feira. O juiz decidirá sobre sua prisão preventiva.

O suspeito teve seu processo de asilo encerrado e disse que deixaria voluntariamente a Alemanha em dezembro, mas não saiu e permaneceu em tratamento, disse o ministro do interior da Baviera.

Um menino de dois anos de idade, de ascendência marroquina, e um homem de 41 anos que tentou intervir no ataque, ocorrido em um parque na cidade bávara de Aschaffenburg na quarta-feira, morreram em decorrência dos ferimentos. Outras três pessoas ficaram feridas.

"Minha lista de desejos seria que tivéssemos uma política de deportação adequada, que as pessoas que são obrigadas a deixar o país também deixem este país", disse Katrin Burger, organizadora de uma manifestação de protesto realizada na noite de quarta-feira em Aschaffenburg.

Os esfaqueamentos se somam a uma série de ataques violentos na Alemanha que aumentaram as preocupações com a segurança e a imigração e alimentaram o apoio à Alternativa para a Alemanha (AfD), de extrema-direita, que as pesquisas de opinião colocam em segundo lugar, atrás dos conservadores tradicionais.

O chanceler Olaf Scholz, cujos social-democratas (SPD) estão atrás, convocou uma reunião de emergência com sua ministra do Interior, Nancy Faeser, e autoridades de segurança na noite de quarta-feira, classificando o ataque como um "ato inacreditável de terror".

"Estou cansado de ver esses atos de violência ocorrendo aqui a cada poucas semanas. Por perpetradores que realmente vieram até nós para encontrar proteção aqui", disse Scholz em um comunicado.

"Um falso senso de tolerância é completamente inapropriado. As autoridades precisam se esforçar ao máximo para descobrir por que o agressor ainda estava na Alemanha. As consequências têm de vir imediatamente após as descobertas - não basta falar."

Friedrich Merz, líder da frente eleitoral e líder dos conservadores democratas-cristãos (CDU), disse: "Isso nos comove, isso nos aflige, isso exige respostas políticas claras."

No entanto, alguns alemães culpam o CDU e, em particular, a antecessora de Merz e chanceler de longa data Angela Merkel, por incentivar o influxo em grande escala de requerentes de asilo e imigrantes, principalmente do Oriente Médio e do Afeganistão, em 2015.

O líder da AfD, Tino Chrupalla, cujo partido ganhou o apoio do bilionário da tecnologia Elon Musk e que foi o único líder de partido alemão a comparecer à posse do presidente dos EUA, Donald Trump, na segunda-feira, exigiu uma mudança na política de asilo.

"Os requerentes de asilo perigosos devem ser deportados. Queremos manter contatos diplomáticos com o Afeganistão para esse fim. Parques perigosos devem ser limpos de criminosos e tornados acessíveis a crianças e famílias novamente", disse Chrupalla no X.