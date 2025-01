As muitas dimensões da trajetória de "Ainda Estou Aqui"

Do UOL

As indicações de "Ainda Estou Aqui" e Fernanda Torres ao Oscar não são, obviamente, o prêmio. Mas o espaço que o filme e atriz encontraram na mente dos brasileiros - e a percepção de que nossa cultura ainda pode dizer coisas ao mundo transmitem um orgulho que não tem nada a ver com ufanismo -até porque a história que livro de Marcelo Rubens Paiva conta não é de orgulho para o Brasil. É de outro tipo de patriotismo que estamos falando.

Colunistas do UOL e da Folha, como de hábito, abordam diversas dimensões pelas quais a trajetória do filme pode ser analisada. Segue abaixo uma lista do que escrevemos e falamos hoje.

