Artistas e colecionadores de Los Angeles sofrem com incêndios florestais

Por Hannah Lang

(Reuters) - Enquanto a área de Los Angeles inicia a árdua tarefa de reconstrução após os incêndios florestais mais destrutivos de sua história, artistas e colecionadores de arte da cidade estão de luto pelo que representar bilhões de dólares em obras de arte insubstituíveis que foram consumidas pelas chamas.

Os incêndios florestais destruíram mais de 13.000 estruturas, muitas delas localizadas no bairro nobre de Palisades -- lar de muitas coleções de arte inestimáveis -- e na cidade de Altadena, que abrigava uma comunidade artística florescente.

Alguns desses colecionadores de arte provavelmente perderam muitas de suas aquisições, pois os incêndios ficaram fora de controle por semanas, enquanto artistas locais viram seus estúdios e casas queimarem, destruindo suas obras e colocando em risco seus meios de subsistência.

"Há uma parte de mim que está entorpecida ou em choque", disse Brad Eberhard, artista que dirigia a galeria Alto Beta de Altadena, que também abrigava seu próprio estúdio. Ambos foram queimados no incêndio Eaton.

"A cada meia hora eu lembro de mais uma coisa que se foi."

Alto Beta, um espaço de 51 metros quadrados em um shopping center de Altadena, sediou exposições focadas em artistas que não exibiam em Los Angeles nos últimos três anos.

Eberhard perdeu entre 50 e 70 de suas próprias esculturas, bem como cerca de duas dúzias de peças de arte de seus amigos e colegas.

Quando voltou para visitar a galeria, "tudo que reconheci foi uma moldura de porta de alumínio", disse ele.

Poucos dias antes da galeria pegar fogo, Alto Beta abriu uma exposição chamada "Quiver", exibindo pinturas de Mary Anna Pomonis, uma artista de Los Angeles. Pomonis descreveu o trabalho na exposição como pinturas centradas em mulheres enraizadas em imagens devocionais.

"Parecia uma resposta apropriadamente dramática a um trabalho que, para mim, era feito naquela escala de uma narrativa épica", disse.

Muitos na área de Los Angeles ouviram o destino de suas casas, mas não conseguiram retornar para ver o que restou, já que dezenas de milhares de moradores de Los Angeles continuam sob ordens de evacuação.

Kim McCarty, uma pintora de aquarela e dona do restaurante Michael's Santa Monica com seu marido, perdeu sua casa no incêndio de Palisades. Como muitos, ela não conseguiu retornar para avaliar os danos pessoalmente.

Por meio de seu restaurante, inaugurado em 1979, os McCartys conheceram artistas locais e abrigaram muitas peças em sua casa em Malibu de amigos como Roger Herman, um artista alemão que leciona na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e Pippa Garner, uma artista norte-americana que morreu em Los Angeles em dezembro.

"(Estou) triste por perder tudo isso porque é algo muito amoroso", disse McCarty, que acrescentou que não conseguiu salvar nenhuma de suas próprias obras de arte antes de ser forçada a sair.

Especialistas estimaram que os incêndios florestais de Los Angeles podem ser o desastre mais caro da história dos EUA. A AccuWeather estimou pelo menos 250 bilhões de dólares em perdas devido aos incêndios, embora esse número ainda possa mudar.

É muito cedo para estimar muitas perdas relacionadas à arte, mas talvez tenha havido "bilhões" de dólares em belas-artes em propriedades nas áreas afetadas, disse Christopher Wise, vice-presidente da Risk Strategies, uma corretora de seguros e consultoria de gerenciamento de riscos.

"Se você observar o tamanho das áreas que estão ameaçadas ou que foram queimadas, a escala disso é realmente impressionante", disse ele.

Ainda assim, Wise alertou que o valor das perdas ainda não está claro, já que muitos colecionadores ainda não retornaram para suas casas.

Apesar da incerteza criada pelos incêndios florestais, os organizadores da Frieze Los Angeles tomaram a decisão na semana passada de prosseguir com a feira internacional de arte, programada para o final de fevereiro.

A Frieze, que também realiza feiras anuais em Londres, Nova York e Seul, apresenta a edição de Los Angeles desde 2019, elevando o status da cidade como capital da arte. A feira atrai galerias e colecionadores do mundo todo, especialmente aqueles da Costa Oeste dos EUA.

"Desde a fundação da feira, há seis anos, a Frieze tem orgulho de apoiar e fazer parte desta comunidade vibrante", disse um porta-voz da Frieze. "Os desafios que a cidade está enfrentando atualmente apenas fortalecem nosso compromisso de trabalhar junto com a comunidade para reconstruir e recuperar juntos."

A Frieze Los Angeles, em conjunto com diversas feiras de arte menores, pretende enviar uma mensagem à comunidade artística local, seguindo em frente apesar dos incêndios, disse Marc Selwyn, proprietário da Marc Selwyn Fine Art em Los Angeles.

"Acho importante que as pessoas saibam que Los Angeles está aberta para negócios e que a arte é algo que pode ser um incentivo para as pessoas nesses tempos", disse o dono da galeria.

O mundialmente famoso Museu Getty, que sobreviveu aos incêndios, levou várias grandes organizações de arte a criar um Fundo de Ajuda aos Incêndios da Comunidade Artística de Los Angeles de 12 milhões de dólares, que deve fornecer ajuda emergencial a artistas e outras pessoas que trabalham nas artes.

Se há um lado positivo a ser encontrado no desastre, pode estar em como a comunidade artística de Los Angeles se uniu para ajudar uns aos outros, disse Eberhard. Ele já conseguiu encontrar lares em outras galerias para a maioria das mostras que a Alto Beta estava programada para exibir este ano.

"Eu não sabia que a comunidade artística era tão atenciosa. Realmente não sabia, porque os artistas são notoriamente, e precisamente, independentes, autossuficientes, como pequenas ilhas", disse ele.

