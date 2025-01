Anfavea estima alta de 3% em venda de máquinas para construção, estabilidade em agrícolas

SÃO PAULO (Reuters) - As montadoras de veículos instaladas no Brasil estimaram nesta quinta-feira um crescimento de 3% nas vendas de máquinas voltadas para construção este ano, enquanto os equipamentos para uso agrícola devem mostrar estabilidade após uma queda de dois dígitos em 2024.

A Anfavea, associação que representa os fabricantes desses equipamentos, afirmou que as vendas de máquinas autopropulsadas para construção somaram 37.148 unidades em 2024, crescendo 22,4% sobre 2023, enquanto os equipamentos agrícolas tiveram queda de quase 20% nas vendas, para 48,9 mil unidades.

Segundo a entidade, a alta nas vendas para o setor de construção, que incluem tratores e escavadeiras, ocorreu após leve retração em 2023 e representaram o segundo maior volume anual já registrado pelo segmento no país. O setor tem sido puxado pelo forte desempenho do mercado imobiliário em meio ao relançamento do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida pelo governo federal.

Já o segmento de máquinas agrícolas, que incluem tratores e colheitadeiras, sofreu com a queda da safra de grãos do ano passado, recuo nos preços das commodities pelo segundo ano consecutivo e restrições de financiamento, afirmou a Anfavea.

"Só uma política consistente de Plano Safra pode fazer o setor ter uma recuperação ao longo deste ano", afirmou a Anfavea em comunicado à imprensa.

As exportações de máquinas agrícolas tiveram queda de 31% no ano passado, com envios de 6 mil unidades, e deverão crescer apenas 1% este ano pelas projeções da Anfavea, que citou como "ponto de maior atenção" as importações.

Segundo a associação, a participação da China na importação de máquinas nas Américas dobrou em 2024, de 20,7% para 43% no segmento de construção. Em máquinas agrícolas, a fatia do país asiático no bolo das importações do segmento passou de 7,7% para 12,7% no mesmo período.

(Por Alberto Alerigi Jr.)