American Airlines supera em lucro e receita no 4º trimestre, mas vê prejuízo no 1º trimestre/25

A American Airlines teve lucro líquido de US$ 590 milhões no quarto trimestre de 2024, mostrando melhora em comparação aos US$ 19 milhões registrados no mesmo período do ano anterior, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira. Com ajustes, a companhia aérea americana teve lucro por ação de US$ 0,86 entre outubro e dezembro, superando a expectativa de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,66.

A receita subiu 4,2% no trimestre, a US$ 13,66 bilhões, também acima do consenso da FactSet de US$ 13,43 bilhões.

Contudo, a American Airlines projeta prejuízo líquido de US$ 0,20 por ação a US$ 0,40 por ação no primeiro trimestre de 2025. No ano completo, a previsão da empresa é de lucro por ação entre US$ 1,70 a US$ 2,70. Em nota, a American Airlines afirma que as projeções refletem "tendências atuais de demanda e previsões para o preço do combustível".

Após o balanço, a ação da American Airlines caía 7,02% no pré-mercado em Nova York, às 9h12 (de Brasília).