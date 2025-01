"Ainda estou aqui" tem 3 indicações ao Oscar e faz história como 1° filme brasileiro na categoria principal

Confirmando as expectativas, o filme brasileiro "Ainda estou aqui", do diretor Walter Salles, recebeu nesta quinta-feira (23) três indicações ao maior prêmio do cinema mundial. A produção brasileira vai concorrer como Melhor Filme, Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz, com Fernanda Torres. Esta é a primeira vez que o cinema nacional concorre na principal categoria do Oscar.

O anúncio foi feito às 14h30 no horário da França, 10h30 em Brasília, e confirmou as apostas: depois de ganhar o Globo de Ouro, Fernanda Torres foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz. "Ainda estou aqui" concorre ainda como Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Filme. Esta última, aliás, é uma categoria inédita para as produções nacionais. Nunca um filme brasileiro concorreu na principal premiação do Oscar.

O filme também concorre ao BAFTA, considerado o "Oscar britânico", numa cerimônia que acontece no dia 16 de fevereiro.

Disputam com "Ainda estou aqui":

"Anora"

"O brutalista"

"Um completo desconhecido"

"Conclave"

"Duna: Parte 2"

"Emilia Pérez"

"Nickel boys"

"A substância"

"Wicked"

Leia tambémFernanda Torres e Selton Mello participam de "missão Oscar" em Los Angeles

Disputa acirrada

O Oscar 2025 acontece em 2 de março, em Los Angeles, e promete ter disputas acirradas. "Emilia Pérez", do diretor francês Jacques Audiard, foi indicado a 13 categorias, um recorde para o país. O filme falado em espanhol quebra várias barreiras: é a primeira produção cinematográfica de língua não inglesa com tantas indicações, é um musical e tem como protagonista Karla Sofía Gascón, a primeira artista trans indicada ao Oscar de Melhor Atriz.

Quem concorre com Fernanda Torres

Veja a lista das atrizes que vão disputar o prêmio com a brasileira no dia 2 de março, no Dolby Theatre, em Los Angeles:

Karla Sofía Gascón ("Emilia Pérez")

Mikey Madison ("Anora")

Demi Moore ("A Substância")

Cynthia Erivo ("Wicked")

Ditadura militar

Adaptado do livro de mesmo nome de Marcelo Rubens Paiva, "Ainda estou aqui" conta a história da mãe do autor, Eunice Paiva, casada com o ex-deputado Rubens Paiva - interpretado pelo ator Selton Mello - que foi torturado e morto pela Ditadura Militar. A obra narra a vida da família e a luta de Eunice após o assassinato do marido, em janeiro de 1971. Mãe de cinco filhos, ela se tornou advogada e uma das maiores ativistas dos Direitos Humanos do país. Morreu em 2018, depois de 15 anos vivendo com a doença de Alzheimer.

Veja as outras categorias:

Melhor direção

Jacques Audiard, "Emilia Pérez"

Brady Corbet, "O brutalista"

Sean Baker, "Anora"

James Mangold, "Um completo desconhecido"

Coralie Fargeat, "A substância"

Melhor Ator Coadjuvante

Kieran Culkin, "A verdadeira dor"

Edward Norton, "Um completo desconhecido"

Guy Pearce, "O brutalista"

Yura Borisov, "Anora"

Jeremy Strong, "O aprendiz"

Melhor Atriz Coadjuvante

Monica Barbaro, "Um completo desconhecido"

Zoe Saldaña, "Emilia Pérez"

Ariana Grande, "Wicked

Isabella Rossellini, "Conclave"

Felicity Jones, "O brutalista"

Melhor roteiro adaptado

"Emilia Pérez"

"Conclave"

"Um completo desconhecido"

"Nickel Boys"

"Sing Sing"

Melhor roteiro original

"O brutalista"

"Anora"

"A substância"

"A verdadeira dor"

"Setembro 5"

Melhor ator