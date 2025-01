"Ainda Estou Aqui" é indicado a Oscar de melhor filme, Fernanda Torres concorre a melhor atriz

(Reuters) -"Ainda Estou Aqui", filme que conta a história de Eunice Paiva, viúva do ex-deputado e engenheiro Rubens Paiva, morto pela ditadura militar, recebeu três indicações ao Oscar, entre elas a de melhor filme, anunciou a Academia de Ciências e Artes Cinematográficas de Hollywood nesta quinta-feira.

Protagonista do filme no papel de Eunice Paiva, Fernanda Torres foi indicada a melhor atriz. Ela já venceu o Globo de Ouro de melhor atriz de drama. O filme, dirigido por Walter Salles, também foi indicado a melhor filme internacional.

O longa brasileiro disputará a principal categoria da maior premiação do cinema mundial com o thrilher musical, "Emilia Pérez" -- recordista de indicações com 13 --, além de "Anora", "O Brutalista", "Um Completo Desconhecido", "Conclave", "Duna: Parte Dois", "Nickel Boys", "A Substância" e "Wicked".

Essa é a primeira vez que uma obra brasileira concorre ao Oscar de melhor filme.

Já Fernanda Torres disputará a estatueta de melhor atriz com Cynthia Erivo, de "Wicked"; Karla Sofía Gascón, de "Emilia Pérez"; Mikey Madison, de "Anora", e Demi Moore, de "A Substância", que venceu o Globo Ouro de melhor atriz em musical e comédia.

Na categoria de melhor filme internacional, "Ainda Estou Aqui" concorrerá com o francês "Emilia Pérez", o dinamarquês "A Garota da Agulha", o alemão "A Semente do Fruto Sagrado", e "Flow", da Letônia.

O ator Selton Mello, que interpreta Rubens Paiva, publicou em sua conta no Instagram uma foto ao lado de Fernanda Torres e Walter Salles e comemorou a indicação.

"Fizemos um filme, ele nasceu vitorioso por motivos variados: por lembrar o que jamais pode ser esquecido, por comover com uma beleza austera, por encher as salas de cinema de novo, por levar nossa sensibilidade para o mundo, por recuperar nossa autoestima cultural, por abrir tantas portas para outros que virão, por restaurar o amor pelo cinema brasileiro, por ter criado algo emocionalmente poderoso, por alcançar o raro equilíbrio entre estética e ética, por ser sublime em sua justa simplicidade. Muitas camadas", escreveu.

"Nosso país precisava desse filme, o mundo todo precisava desse filme... Três indicações ao Oscar. Com a de melhor filme nós entramos para a História, para sempre. Ainda estamos aqui: Eunice, Rubens, nós e vocês", acrescentou.

Na mesma rede social, Fernanda Torres publicou um story com a tela do anúncio dos indicados a Melhor Filme e uma bandeira do Brasil.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também celebrou as três indicações de "Ainda Estou Aqui".

"A turma de 'Ainda Estou Aqui' já pode pedir música. Três indicações ao Oscar: Melhor Filme Estrangeiro, Melhor Atriz e, olha, Melhor Filme. Quanto orgulho! Beijo para Fernanda Torres e Walter Sales", escreveu Lula na rede social X.

