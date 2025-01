Ações da China sobem com o plano de Pequim para que seguradoras comprem ações

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - As ações chinesas encerraram em ligeira alta nesta quinta-feira sustentadas pelo setor financeiro, enquanto o mercado de Hong Kong fechou em baixa com os investidores digerindo os últimos planos de Pequim para incentivar as seguradoras a comprar ações listadas no continente.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,51%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,18%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,4%.

As empresas de seguros, os bancos e o setor financeiro subiram 3,5%, 2,3% e 1,9%, respectivamente.

Na quarta-feira, a China anunciou outras medidas para reforçar seu mercado acionário.

De acordo com o plano divulgado em conjunto por seis órgãos reguladores financeiros, incluindo o de valores mobiliários, as grandes seguradoras estatais serão orientadas a aumentar o tamanho e a proporção de seus investimentos em ações chinesas A negociadas no continente e em fundos de ações.

Wu Qing, chefe da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, disse nesta quinta-feira que o plano trará centenas de bilhões de iuanes de capital novo todos os anos das seguradoras estatais.

Ele também envolve a orientação de gestores de fundos mútuos para aumentar os fundos de ações sob sua gestão.

As medidas, que seguem a ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor uma tarifa de 10% sobre as importações chinesas, melhoraram temporariamente o sentimento do mercado.

Mas as preocupações persistentes sobre as ameaças de tarifas dos EUA e as perspectivas de crescimento econômico doméstico posteriormente compensaram parte do otimismo.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,79%, a 39.958 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,40%, a 19.700 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,51%, a 3.230 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,18%, a 3.803 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 1,24%, a 2.515 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX não teve operações.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,67%, a 3.806 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,61%, a 8.378 pontos.