A categoria dos veículos utilitários esportivos é a que mais cresce em todo o mundo. Na teoria, a maior parte nem é um legítimo utilitário, tampouco esportivo, mas na prática basta ter suspensão erguida e bons ângulos de ataque e saída para receber a chancela de SUV.

Fato é que vendem como água. Entre os dez carros mais emplacados no Brasil, quatro são SUVs. Pode parecer pouco, mas vale observar que são veículos que passam com folga da faixa dos R$ 100 mil. Em outros tempos, jamais emplacaríamos carros tão caros no top 10.

E como ficam os milhares de brasileiros que desejam ter um SUV na garagem, mas não podem ou não querer pagar tão caro nos modelos zero-km? Simples, basta recorrer ao mercado de usados.

Procurei cinco SUVs na faixa de R$ 80 mil, mesmo valor pedido nos carros mais baratos do nosso mercado. Todos os modelos listados estão equipados com motor turbo, câmbio automático, central multimídia e sistemas de controle de estabilidade e tração.

Suzuki Vitara 4Sport Imagem: Murilo Góes/UOL

Suzuki Vitara 4Sport 2017

Com Tabela Fipe de R$ 82,4 mil, a versão 4Sport do Vitara é equipada com motor 1.4 turbo somente a gasolina, que tem potência de 146 cv e torque de 23,5 kgfm. O câmbio é automático de seis marchas e a tração apenas na dianteira para essa versão. Robusto e econômico, é um modelo raro em nossas ruas, mas que tem alto índice de satisfação, algo comum nessa marca japonesa.

Se você é daqueles que, quando pensa em Suzuki, logo imagina uma viagem fora de estrada que exige tração nas quatro rodas, pode investir um pouco mais para levar a versão 4Sport All Grip, que tem Tabela Fipe de R$ 84,5 mil.

Chevrolet Tracker 2019 Imagem: Divulgação

Chevrolet Tracker LT 2019

O atual Chevrolet Tracker é um dos SUVs mais vendidos do momento, mas nem sempre foi dos mais desejados. Nas duas primeiras gerações, era importado e pouco competitivo. É justamente a segunda geração que aparece nessa lista, mais precisamente a versão LT 2019, que apesar de ser a de entrada vem bem completa.

Com Tabela Fipe de R$ 81,8 mil, tem o mesmo conjunto de motor e câmbio do Cruze, ou seja, 1.4 turbo flex, automático de seis marchas. Quando abastecido com etanol, atinge 153 cv de potência e e 24,5 kgfm de torque.

Citroën C4 Cactus Shine 1.6 THP Pack Imagem: DIVULGAÇÃO

Citroën C4 Cactus Shine Pack 2020

Os próximos dois da lista são os melhores para os que gostam de desempenho. O primeiro é o Citroën C4 Cactus Shine Pack, que para o modelo 2020 tem Tabela Fipe de R$ 81,7 mil.

Equipado com o conhecido motor 1.6 turbo flex, também com câmbio automático de seis marchas, atinge excelentes 173 cv de potência e 24,5 kgfm de torque.

Peugeot 2008 THP AT Imagem: Divulgação

Peugeot 2008 Griffe THP 2020

Praticamente um irmão do C4 Cactus, o Peugeot 2008 pode até ter desenho próprio, mas compartilha a mesma plataforma e conjunto mecânico.

Aqui, a versão Griffe com motor THP, que tem Tabela Fipe de R$ 78,2 mil para o modelo 2020. Segundo a ficha técnica, é um pouquinho mais pesado, portanto tem relação peso/potência maior, mas o desempenho é praticamente o mesmo

Caoa Chery Tiggo 5X 2020 Imagem: Divulgação

Caoa Chery 5x T 2020

O último dessa lista de SUV com motor turbo, câmbio automático, multimídia e controles de estabilidade e tração é o Caoa Chery Tiggo 5X, em sua versão mais simples, a T, que tem Tabela Fipe de R$ 81,5 mil.

Equipado com motor 1.5 turbo, flex, com 150 cv de potência e 21,4 kgfm de torque quando abastecido com etanol, utiliza câmbio automatizado de seis marchas, com dupla embreagem a seco. Sim, essa é aquela configuração de câmbio que o mercado rejeita, portanto seria minha última escolha nessa lista.