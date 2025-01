25 de janeiro é feriado municipal em São Paulo; saiba o que abre e fecha

A cidade de São Paulo completa 471 anos no próximo sábado, 25, data considerada como feriado municipal. O dia será marcado por comemorações e também por alterações no funcionamento de serviços existentes na capital paulista.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, vão funcionar normalmente as Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) e Assistências Médicas Ambulatoriais/Unidades Básicas de Saúde (AMAs/UBSs) Integradas, sendo que nestas, a parte da UBS atenderá exclusivamente a população para a vacinação contra gripe, covid-19 e multivacinação.

Veja a seguir os equipamentos que estarão abertos durante o feriado:

- Assistências Médicas Ambulatoriais - das 7h às 19h;

- AMAs/Unidades Básicas de Saúde Integradas - das 7h às 19h;

- Hospitais Municipais;

- Hospitais Dia - tanto os que atuam 12h quanto os que atuam 24h;

- Prontos-socorros municipais;

- Unidades de Pronto Atendimento;

- Centros de Atenção Psicossocial IV;

- Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 192;

- Laboratório de Análises Toxicológicas;

- Complexo Regulador de Urgência e Emergência;

- Centro de Controle de Intoxicações.

No sábado, as doze unidades do Poupatempo localizadas na capital paulista estarão fechadas, em razão do feriado municipal de aniversário da cidade de São Paulo. Os postos voltarão a funcionar normalmente na segunda-feira, 27, com atendimento presencial.

"Entre os diversos serviços online disponíveis à população, destacam-se a renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, carteira de trabalho digital, seguro-desemprego, consulta de pontos na habilitação, entre outros", afirma o Poupatempo.

Com relação ao rodízio municipal de veículos, o mesmo não terá impacto na cidade em razão da data cair no fim de semana.