Wall Street fecha em alta com resultados de gigantes e anúncio de Trump sobre IA

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em alta nesta quarta-feira (22), impulsionada pela divulgação de resultados melhores que o esperado de empresas gigantes e pelos anúncios do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre um grande investimento em Inteligência Artificial (IA).

O Dow Jones subiu 0,30%, o índice tecnológico Nasdaq avançou 1,28% e o S&P 500 teve alta de 0,61%.

Trump anunciou na terça-feira, seu primeiro dia completo na Casa Branca, um importante investimento para a construção de uma infraestrutura voltada ao desenvolvimento de IA. A iniciativa será liderada pelo conglomerado japonês SoftBank e pela OpenAI, criadora do robô de conversação ChatGPT.

Trump afirmou que a nova empresa criada para esse fim, chamada Stargate, "investirá no mínimo 500 bilhões de dólares [cerca de R$ 3 trilhões] em infraestrutura de inteligência artificial nos Estados Unidos".

As ações de empresas como Arm, Microsoft e Nvidia, relacionadas à IA, subiram.

"Hoje voltamos ao entusiasmo com a IA", resumiu Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.

A Netflix também foi um dos motores do mercado, com alta de quase 10%, após anunciar um aumento de preços em vários países, incluindo nos Estados Unidos, e apresentar na terça-feira um número recorde de 300 milhões de assinantes.

Outras empresas que divulgaram resultados também subiram, como a Procter & Gamble (+1,9%), gigante americana de produtos de higiene e domésticos.

Sua receita alcançou 21,9 bilhões de dólares (R$ 130,7 bilhões) entre outubro e dezembro, 2% a mais do que no mesmo período do ano anterior, segundo um comunicado. Os analistas esperavam 21,54 bilhões de dólares (R$ 128,5 bilhões).

O lucro líquido cresceu 33% no mesmo período, alcançando 4,65 bilhões de dólares (R$ 27,7 bilhões), contra 4,57 bilhões (R$ 27,3 bilhões) previstos pelos analistas.

