Vitória ficou 'enfezada' no BBB: por que é difícil fazer cocô fora de casa?

Vitória Strada se queixou nesta terça (21) que está "enfezada" no BBB porque tem tido dificuldades de usar o banheiro na casa. A atriz revelou que já sofre de constipação em seu dia a dia e sabia que o problema se repetiria no isolamento.

Por que pode ser difícil fazer cocô fora de casa?

Conhecido popularmente como "síndrome do intestino tímido", este problema é real para algumas pessoas e tem nome: parcopresis. Não existe impedimento físico a evacuar fora de casa; esta é uma questão mental que atinge constipados com dificuldade de fazer cocô longe do ambiente em que se sentem seguros —o que pode não ser exatamente o caso de Vitória, mas um agravante para o problema que ela já enfrenta.

Quem sofre com parcopresis também pode se sentir constrangido de fazer cocô em um banheiro compartilhado. Há um medo de alguém fazer chacota, sentir o odor exalado pelas fezes ou ouvir sons de gases, dificultando o relaxamento essencial para a evacuação.

No entanto, é importante ouvir o intestino quando ele envia um sinal ao cérebro dizendo que é hora de liberar as fezes. "Deixar para mais tarde" ou tentar bloquear essa necessidade fisiológica piora ainda mais o desconforto.

Segurar as fezes aumenta a formação de gases, deixa o cocô mais ressecado e provoca alterações de humor a curto prazo. Os problemas são maiores a longo prazo: fissuras anais, hemorroida e sangramento intestinal.

Há tratamento para o "intestino tímido"? Há quem opte pelo apoio terapêutico, com psicoterapia, ou até psiquiátrico, com o uso de ansiolíticos. Medicamentos que facilitam a evacuação também podem ser prescritos, mas apenas por um médico especialista.

Nem todo intestino é tímido quando há dificuldade de fazer cocô fora de casa. No caso das viagens, o entrave pode acontecer por mudanças na rotina e na alimentação, como alteração no horário habitual de acordar ou menor consumo de fibras, água ou realização de atividade física.

Quem está constipado fica mesmo 'enfezado'?

Ficar muito tempo sem fazer cocô pode deixar qualquer um bem irritado. Quando não evacuamos, as fezes ficam paradas e afetam o trânsito intestinal e a população de bactérias no intestino. O que isso tem a ver com o estresse? O intestino é cheio de neurônios e 95% da nossa serotonina —neurotransmissor que tem várias funções no corpo, incluindo a regulação do humor— é produzida no órgão.

A relação entre cérebro, intestino e humor é tão intensa que, em casos de constipação severa, a pessoa pode até desenvolver quadros depressivos. Além disso, pacientes que sofrem de transtornos como depressão, estresse crônico e ansiedade podem sofrer problemas intestinais.

Fontes: Henrique Perobelli Schleinstein, proctologista da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo; Maristela Gomes de Almeida, proctologista do Complexo Hospitalar Edmundo Vasconcelos.

*Com informações de matérias publicadas em 15/12/2023, 30/03/2021 e 08/01/2019.