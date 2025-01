Turquia prende nove pessoas por incêndio em hotel de estação de esqui; 76 morreram

A Turquia deteve nove pessoas como parte de uma investigação sobre um incêndio que matou 76 pessoas e feriu dezenas em uma estação de esqui nas montanhas de Bolu, segundo as autoridades.

Vários funerais foram realizados na quarta-feira para as famílias, incluindo várias crianças mortas na terça-feira no incêndio, que forçou os hóspedes em pânico do hotel a pular das janelas no meio da noite.

"Nossos corações e almas estão sofrendo e estamos no momento tentando cumprir esse dever", disse o presidente Tayyip Erdogan em um funeral para oito vítimas em Bolu, no oeste da Turquia.

"Rezo por paciência para toda a família e para nossa nação."

Os corpos de 45 vítimas foram entregues às suas famílias, enquanto testes forenses de DNA estavam sendo realizados para identificar as outras, informou o governo.

O incêndio ocorreu no Grand Kartal Hotel, na estação de esqui de Kartalkaya, um hotel de 12 andares que tinha 238 hóspedes registrados. O hotel foi consumido pelas chamas depois que o incêndio começou no andar do restaurante por volta das 3h30.

As autoridades estão enfrentando críticas crescentes sobre as medidas de segurança do hotel, já que os sobreviventes relataram que não ouviram nenhum alarme de incêndio durante o incidente.

Os hóspedes disseram que tiveram que transitar pelos corredores cheios de fumaça na escuridão total e outros sobreviventes descreveram cenas de pânico enquanto fugiam pelos corredores cheios de fumaça.

O hotel prometeu total cooperação com a investigação e disse que estava "profundamente triste com as perdas".