Trump diz que tarifas sobre Canadá e México têm relação com drogas e imigração

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira, 21, que as tarifas que pretende impor aos produtos do Canadá e do México a partir do dia 1º não teriam "nada a ver" com a renegociação do pacto comercial existente entre os três países. Segundo Trump, as tarifas têm o objetivo de interromper a imigração não autorizada e o fluxo de drogas ilícitas nas fronteiras com os dois países.

Trump também ameaçou impor tarifas contra a China, que exporta produtos químicos usados para fazer fentanil. O presidente americano reiterou, porém, que não teve discussões prolongadas sobre os impostos de importação na conversa da semana passada com o presidente chinês, Xi Jinping."Não falamos muito sobre tarifas, além de que ele sabe qual é a minha posição", disse Trump. Fonte: Associated Press.