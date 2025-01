Trump concede perdão a fundador de plataforma condenado por esquema de drogas online

Por Nate Raymond

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, perdoou na terça-feira o fundador do Silk Road, Ross Ulbricht, que foi condenado à prisão perpétua por administrar um mercado online clandestino em que traficantes de drogas e outros realizaram mais de 200 milhões de dólares em comércio ilícito usando bitcoin.

O presidente republicano cumpriu uma promessa de campanha de libertar Ulbricht, de 40 anos, que foi preso em 2013 e condenado em 2015, no que se tornou um marco no processo dos EUA, lançado apenas alguns anos após o surgimento da popular criptomoeda.

"A escória que trabalhou para condená-lo eram alguns dos mesmos lunáticos que estavam envolvidos no armamento moderno do governo contra mim", disse Trump em uma publicação em sua plataforma de mídia social Truth Social.

Trump afirmou que o perdão foi "total e incondicional" e disse que ligou para a mãe de Ulbricht para lhe dar a notícia. Ulbricht foi libertado de uma prisão federal no Arizona no final da terça-feira após o anúncio de Trump, de acordo com os registros do Bureau of Prisons.

"Depois de suportar mais de uma década de encarceramento, essa decisão oferece a Ross a oportunidade de recomeçar, reconstruir sua vida e contribuir positivamente para a sociedade", disse Brandon Sample, advogado de clemência de Ulbricht, em um comunicado.

O governo de Trump deve reverter significativamente o curso do que havia sido uma repressão por parte dos reguladores no setor de criptomoedas durante o mandato do ex-presidente democrata Joe Biden.