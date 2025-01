Trump cancela viagem de refugiados já autorizados por Biden a entrar

Do UOL, em São Paulo

O governo Trump cancelou a viagem de refugiados que já tinham sido aprovados pela gestão Biden a entrar nos Estados Unidos. Entre os afetados, estão mais de 1.600 afegãos que haviam recebido autorização após a retirada das tropas americanas do Afeganistão, em 2021. A informação foi publicada pela agência de notícias Associated Press.

O que aconteceu

Presidente dos EUA suspendeu programa de reassentamento de refugiados. A suspensão estava em uma ordem executiva assinada pelo recém-empossado Donald Trump na segunda-feira (20).

Ordem estava prevista para entrar em vigor na próxima segunda-feira (27). Segundo a Associated Press, Trump teria mencionado a possibilidade de que ainda seria possível entrar nos EUA quem já havia passado pelo longo processo de aprovação e tinha a passagem comprada para chegar antes dessa data.

Mas o programa foi suspenso hoje e o prazo foi antecipado. A agência dos EUA que supervisiona o processamento e a chegada de refugiados disse à agência de notícias e às partes interessadas que "a chegada de refugiados aos Estados Unidos foi suspensa até novo aviso".

Portanto, milhares de pessoas com passagem comprada estão sem prazo para viajar aos EUA. Entre os afetados estão os mais de 1.600 afegãos autorizados a se reinstalar nos EUA como parte do programa que o governo Biden criou após a retirada americana do Afeganistão em 2021. Esse número inclui quem trabalhou ao lado de soldados americanos durante a guerra, bem como familiares de militares americanos da ativa.

O governo ainda não justificou o motivo da mudança. Segundo a legislação, os refugiados devem estar vivendo fora dos EUA para serem considerados no programa de reassentamento. Eles passam por uma triagem extensiva antes de ir ao país.