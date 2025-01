Taxas de juros têm viés de alta com rendimentos dos Treasuries

O viés de alta dos juros futuros médios e longos na manhã desta quarta-feira, 22, está em sintonia com o avanço dos rendimentos dos Treasuries, embora o movimento seja limitado pela queda do dólar, num dia sem condutores fortes para os negócios. Os juros curtos operam estáveis. A liquidez é bem reduzida. Às 9h34, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 estava em 14,945%, de 14,958% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 de 15,200%, de 15,171%, e o para janeiro de 2029 subia a 15,075%, de 15,036%. O juro da T-note de 10 anos subia a 4,575% (de 4,562%).