Tales: Trump aumenta sensação de que será candidato a ditador

A série de medidas polêmicas anunciadas por Donald Trump assim que assumiu a presidência dos Estados Unidos sinaliza aos democratas de todo o mundo que ele pretende se tornar uma espécie de ditador, disse o colunista Tales Faria no UOL News desta quarta (20).

Em uma de suas decisões, Trump aboliu programas e decretos que promoviam o acesso ao voto e expandiam o registro de eleitores nos EUA.

Trump revogou as medidas de Joe Biden de estímulo à democracia. Com tudo isso, só está aumentando entre os democratas americanos e do mundo a sensação de que ele não é só um autocrata, mas um candidato a ditador na democracia mais antiga do mundo. Trump está pondo em risco a base do pensamento democrático do mundo.

Trump está tentando levar a visão de que ele é diferente e dotado de algo a mais do que os outros: 'eu sou superior e posso decidir o que entra ou não na Constituição, inclusive medidas contra ela'. Isso está assustando não só os democratas do mundo, mas também os dos EUA. Tales Faria, colunista do UOL

Tales frisou que a vitória de Trump nas urnas se deveu à insatisfação popular com a gestão de Joe Biden, e não significa uma carta-branca para que o republicano faça o que bem entender na Casa Branca.

Trump ganhou por uma pequena margem e boa parte dos eleitores lá votou nele não por serem a favor de que um autocrata se torne um ditador, mas porque não estava satisfeita com o governo anterior. Eles não são trumpistas, como ele imagina que sejam todos os EUA. Tales Faria, colunista do UOL

