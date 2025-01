Superfície queimada por incêndios cresceu 79% em 2024 no Brasil (relatório)

O Brasil enfrentou em 2024 um aumento dramático de 79% de superfície vegetal incendiada em comparação com o ano anterior, com 30,8 milhões de hectares queimados, especialmente na Amazônia, relevou nesta quarta-feira (22) a plataforma de monitoramento MapBiomas.

Ecossistema crucial para a regulação do clima, a Amazônia Legal foi a região mais afetada, com 17,9 milhões de hectares arrasados pelo fogo, 58% do total do país. O ano de 2024 foi "atípico e alarmante" em relação aos incêndios no Brasil, advertiu Ane Alencar, coordenadora do MapBiomas.

