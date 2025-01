S&P 500 toca recorde com impulso de resultados da Netflix e plano de investimento em IA

Por Sinéad Carew e Johann M Cherian

(Reuters) - Os índices de Wall Street subiram nesta quarta-feira, com o índice de referência S&P 500 atingindo um recorde durante a sessão, à medida que investidores comemoraram o relatório trimestral da plataforma de streaming de vídeo Netflix e as ações de tecnologia se valorizaram um dia após o presidente norte-americano Donald Trump anunciar um plano de infraestrutura de inteligência artificial do setor privado.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 0,60%, para 6.085,81 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 1,27%, para 20.008,67 pontos. O Dow Jones subiu 0,27%, para 44.146,78 pontos.