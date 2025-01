Sinner atropela De Minaur e vai enfrentar Shelton na semifinal do Aberto da Austrália

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, foi implacável nesta quarta-feira (22) contra o australiano Alex de Minaur (N.8) e avançou à semifinal do Aberto da Austrália para enfrentar o americano Ben Shelton (N.20).

Sinner fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-3, 6-2 e 6-1, em uma hora e 48 minutos na Rod Laver Arena, em Melbourne.

O italiano de 23 anos não mostrou sinais dos problemas físicos que o incomodaram nas oitavas de final, há dois dias, quando eliminou o dinamarquês Holger Rune (N.13).

Na ocasião, o número 1 do mundo pediu atendimento médico durante a partida, disputada sob um calor acima dos 30 graus. Após a vitória, ele admitiu que sentiu "tonturas".

"Fizemos exames de sangue e eles estavam bons", disse Sinner depois do jogo contra De Minaur. "Ainda não estou no meu melhor, mas devo ficar bem. Não estou preocupado", acrescentou.

Seu adversário por uma vaga na final será Ben Shelton, carrasco do italiano Lorenzo Sonego (N.55). O outro finalista do torneio sairá do duelo entre o sérvio Novak Djokovic (N.7) e o alemão Alexander Zverev (N.2). Os dois jogos serão disputados na próxima sexta-feira.

Sinner conquistou no ano passado em Melbourne seu primeiro título de Grand Slam, batendo Djokovic na semifinal e o russo Daniil Medvedev em uma final que começou perdendo por 2 sets a 0.

Foi o início de uma temporada de sucesso para o italiano, na qual também conquistou o US Open e o ATP Finals, apesar do escândalo por um teste antidoping positivo que a Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA) considerou acidental.

mp/pst/dbh/avl/cb

© Agence France-Presse