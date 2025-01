Saída dos EUA do Acordo de Paris preocupa humanidade, diz Rui Costa

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta quarta-feira, 22, que a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, voltado à redução de emissões dos gases responsáveis pelas mudanças climáticas, preocupa a humanidade. Ele deu as declarações em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, do CanalGov, o veículo institucional do governo federal.

A saída do Acordo de Paris foi uma das primeiras medidas anunciadas pelo novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele já havia feito isso em seu primeiro mandato (2017-2021), mas a medida havia sido revertida por seu sucessor, o agora ex-presidente Joe Biden.

"Ele está dizendo que o governo federal americano não terá mais compromisso com as metas de redução de poluentes. Isso é evidente que preocupa não governo brasileiro, acho que preocupa a humanidade, o mundo inteiro. Embora essa provavelmente não seja a opinião da maioria do povo americano. Não é a opinião de muitos, não sei quantos, mas muitos, dos governadores dos Estados Unidos, que têm política muito estruturadas de defesa do meio ambiente. Vários Estados americanos têm políticas muito fortes. E esses Estados não mudarão essas políticas, nos EUA os Estados têm muita autonomia", disse Rui Costa.

O ministro afirmou que esse tipo de discussão terá lugar na Conferência do Clima das Nações Unidas (COP, na sigla em inglês), que será realizada em novembro em Belém (PA). Rui Costa afirmou que viajará ao local nas próximas semanas para vistoriar as obras preparatórias para o evento. A infraestrutura atual da cidade é insuficiente para receber os participantes da conferência, daí a necessidade de obras.

Rui Costa disse que as medidas do governo federal para a COP geram renda no local agora, por causa das obras propriamente ditas, mas que depois também terão impacto positivo. "Não tenho dúvida que o turismo na Amazônia aumentará muito após essa COP", declarou.