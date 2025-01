Rússia diz que vê janela de oportunidade para negociar com governo Trump

(Reuters) - O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, disse na quarta-feira que Moscou vê uma pequena janela de oportunidade para forjar acordos com o novo governo do presidente dos EUA, Donald Trump, informou a agência de notícias Interfax.

"Não podemos dizer nada hoje sobre o grau de capacidade de negociação do novo governo, mas ainda assim, em comparação com a desesperança em todos os aspectos do chefe anterior da Casa Branca (Joe Biden), há uma janela de oportunidade hoje, embora pequena", disse Ryabkov, segundo a Interfax.

"Portanto, é importante entender com o que e com quem teremos que lidar, como melhor construir relações com Washington, como melhor maximizar as oportunidades e minimizar os riscos", afirmou ele, falando no Instituto de Estudos Americanos e Canadenses, um think-tank em Moscou.

Trump, que assumiu o cargo na segunda-feira, disse que poderia acabar com a guerra na Ucrânia rapidamente, sem especificar como.

Ele advertiu na terça-feira que provavelmente imporia mais sanções à Rússia se o presidente Vladimir Putin se recusasse a negociar o fim do conflito de quase três anos.

Trump não deu detalhes sobre as possíveis sanções adicionais à Rússia, que já está sob sanções ocidentais significativas devido à invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022.

(Reportagem da Reuters)