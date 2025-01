Romeno é procurado pela polícia de SC após invadir casa da ex e matar caseiro

Um romeno de 20 anos é procurado pela polícia de Santa Catarina após invadir a casa da ex-namorada, em Balneário Camboriú, matar a tiros o caseiro e incendiar o imóvel. Os crimes foram praticados na manhã de segunda-feira, 20, e o rapaz foi embora caminhando, como ficou registrado em câmeras de segurança.

No dia anterior, 19, a Justiça de Santa Catarina havia decretado a prisão preventiva do romeno, acusado de tentar matar a namorada no início do ano. A brasileira não estava em casa quando o romeno invadiu o imóvel - só havia o caseiro e a mulher dele, que também foi baleada e está em estado grave.

O romeno e a brasileira se conheceram pela internet, segundo a polícia, que não deu detalhes sobre o relacionamento. Após um período juntos no Brasil, ela o levou a Florianópolis, onde ele embarcaria de volta para a Europa. Mas o casal brigou e o rapaz teria tentado agredir a namorada, segundo a polícia. Esse caso está sendo investigado. O rapaz permaneceu em Santa Catarina e passou a perseguir a já então ex-namorada, que foi retirada de casa pela família, por precaução.

A agressão e a perseguição fundamentaram o pedido de prisão preventiva encaminhado pela polícia à Justiça. A ordem de prisão foi emitida no domingo.

Nesta segunda-feira, o rapaz foi até a casa da ex, em um condomínio fechado, no bairro Barra. Conseguiu entrar no imóvel, onde só estavam o caseiro e sua mulher. Ele atirou contra os dois. O caseiro morreu na hora, e a mulher foi encaminhada ao Hospital Municipal Ruth Cardoso, onde segue internada em estado grave. Segundo a unidade de saúde, ela foi submetida a procedimento neurocirúrgico e torácico na noite de segunda-feira e está na UTI, em coma induzido.

O assassinato do caseiro e o incêndio estão sendo investigados pela Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Balneário Camboriú. Até a noite desta terça-feira não havia informações sobre o paradeiro do romeno.