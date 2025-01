Remédio para infecção urinária: o que é bom tomar e realmente funciona?

As infecções urinárias ocorrem devido à presença de microrganismos patogênicos no sistema urinário, que compreende rins, bexiga, uretra e ureteres. Os remédios utilizados em caso de infecção de urina contribuem para destruir as bactérias, que são, geralmente, a causa principal do problema.

Esse tratamento é feito à base de antibióticos e pode estar acompanhado de substâncias naturais, que ajudam a aliviar alguns sintomas, apesar de não substituírem a medicação.

É importante destacar que tanto para uma terapia medicamentosa quanto para o uso de recursos alternativos pensando no alívio dos sintomas necessita-se de indicação médica.

Existem tipos diferentes de infecções urinárias?

As infecções do trato urinário (ITU) são classificadas em:

ITU não complicada: quadro agudo, esporádico ou recorrente, no trato urinário inferior (cistite) ou superior (pielonefrite), limitado a mulheres não grávidas, sem anormalidades anatômicas e funcionais no trato urinário ou comorbidades;

ITU complicada (cistite e pielonefrite): acontece em pacientes nos quais as chances de evolução desse quadro sejam favoráveis —como grávidas, indivíduos com anormalidades anatômicas ou funcionais do trato urinário, presença de cateteres urinários, transplante urinário, de doenças renais ou outras, como diabetes, imunossupressão;

Bacteriúria assintomática: caracteriza-se pela presença de bactérias na urina coletada quando não há sinais e sintomas de ITU;

Infecção recorrente do trato urinário: ocorrência de dois episódios de ITU em seis meses ou três nos últimos 12 meses, confirmada pela cultura de urina;

Urossepse: definida como disfunção orgânica com risco de morte causada por resposta desregulada do hospedeiro à infecção originada do trato urinário.

Outra classificação se divide em infecções urinárias baixas e altas. As primeiras são cistites, que acometem a bexiga, especialmente mulheres. Seus principais sintomas são ardência para urinar e aumento da frequência urinária.

Já as pielonefrites podem acometer homens e mulheres e ascender até os rins. Esse é um quadro mais grave e pode provocar febre, dor no corpo, fraqueza, náuseas e vômitos.

As infecções são motivadas pela interação de um agente causador (bactéria) e o hospedeiro (bexiga), envolvendo ainda fatores como dificuldade dos mecanismos de defesa do organismo.

Remédios para infecção de urina

Os antibióticos são os principais remédios para infecção de urina. Entre eles, estão algumas substâncias mais utilizadas:

Nitrofurantoína: indicado para infecções urinárias agudas e crônicas, como cistites, pielites, pielocistites e pielonefrites. Pode ser encontrada em farmácias sob o nome comercial Macrodantina, em cápsulas de 100 mg.

Ciprofloxacino: é um antibiótico da classe das fluorquinolonas. Costuma ser utilizado no tratamento de infecções urinárias bacterianas, como cistite, uretrite gonocócica ou pielonefrite aguda. Entre seus nomes comerciais estão ForITUs e Cipro, remédios vendidos na forma de comprimidos de 500 mg.

Levofloxacino: encontrada sob nomes comerciais Tamiram, Tavaflox e Levoxin, a substância é indicada para tratamento de infecções urinárias como a pielonefrite aguda. Vendida em comprimidos de 250 mg, 500 mg, 750 mg ou solução injetável - 500 mg.

Norfloxacino: apesar de aparecer entre as indicações, o norfloxacino pode ser evitado pelos médicos por causa de seus efeitos colaterais comuns como azia, boca seca, diarreia, vômitos, indigestão, cólicas etc. Há ainda os mais graves que também merecem atenção (aneurisma, ansiedade, cefaléia, distúrbio do sono entre outros). Nas farmácias, é encontrado pelo nome comercial Floxacin e pode tratar cistite, pielite, cistopielite, pielonefrite, prostatite crônica, epididimite, além de outras infecções.

Outros antibióticos receitados são: fosfomicina (Monuril), que é um remédio de dose única; sulfametoxazol + trimetoprima; penicilinas ou cefalosporinas, como amoxicilina, cefalexina ou ceftriaxona; azitromicina; axetilcefuroxima (Zinnat) e doxicilina.

Em caso de suspeita de infecção de urina, busque orientação profissional e não pratique automedicação.

Como esses remédios agem no organismo?

Os antibióticos começam a agir em algumas horas, mas os sintomas podem persistir por mais de um dia. Dessa forma, indica-se ainda analgésicos específicos para as vias urinárias, como a fenazopiridina.

O Pyridium é um exemplo de nome comercial encontrado nas farmácias. Ele ajuda a aliviar efeitos como dor e ardência ao urinar, dor abdominal ou sensação de peso no fundo da barriga.

A dose recomendada para adultos é de 200 mg, a cada 8 horas. Algumas das contraindicações são alergia à fenazopiridina ou a qualquer um dos componentes da fórmula, ter problemas renais e de fígado.

Lembre-se: os antissépticos urinários, como Sepurin e Cystex, devem ser evitados, pois podem mascarar uma infecção mais grave.

Remédios caseiros para infecção de urina

Entre os recursos naturais para infecção de urina, o cranberry costuma se destacar. Ele possui uma substância chamada proantocianidina, o que se acredita ser responsável por suas propriedades terapêuticas, como inibir a aderência de bactérias ao trato urinário, No entanto, não há consenso sobre o seu uso, visto que nenhum estudo recente atesta essa eficácia.

O que os especialistas indicam é o consumo de muito líquido, principalmente água, para manter a urina diluída e inibir o crescimento bacteriano.

Além disso, sucos ricos em vitamina C, como acerola e limão, são bem-vindos, pois tornam a urina mais ácida, reduzindo a capacidade das bactérias viverem nela.

O chá de cúrcuma também é uma opção, segundo estudo que o classifica como atenuante da inflamação local provocada pela infecção urinária. Ele alivia a sensação de dor e prurido, e ainda inibe a formação de biofilmes de uropatógenos, como a bactéria Escherichia coli, responsável pela maioria das ITUs.

É possível evitar uma infecção de urina?

Cuidados simples podem contribuir, como:

Beber muita água

Evitar segurar o xixi

Ter o hábito de urinar após as relações sexuais

Tratar a constipação intestinal

Não usar roupas justas ou que retenham calor

Fontes: Bernardo Geoffroy, médico pela UFF (Universidade Federal Fluminense), especialista em urologia do Instituto Nutrindo Ideais; Guilherme Renke, sócio fundador do Instituto Nutrindo Ideais, endocrinologista e médico do esporte, mestre em cardiologia; Nathália Guimarães, nutricionista do Instituto Nutrindo Ideais, pós-graduada em nutrição clínica funcional e esportiva funcional; Yara Caldato, médica pela Uepa (Universidade do Estado do Pará), ginecologista regenerativa, funcional e estética, sócia do Instituto Nutrindo Ideais; e Sérgio Anacleto Silva, médico urologista pela UFTM (Universidade Federal do Triângulo Mineiro).