Real Madrid superou € 1 bilhão em receitas em 2023-2024, diz empresa de consultoria

Com mais de um bilhão de euros de receitas geradas no período de 2023-2024, um recorde numa única temporada, o Real Madrid continua a dominar o ranking 'Football Money League' da empresa de consultoria Deloitte, estabelecido com base no valor dessas receitas.

Especificamente, o valor alcançado pelo campeão espanhol e europeu é de 1,045 bilhão de euros (cerca de R$ 6,46 bilhões pela cotação atual).

Em segundo lugar está o Manchester City com 836 milhões de euros gerados (R$ 5,19 bilhões) e o Paris Saint-Germain continua em terceiro, com 806 milhões de euros (R$ 5 bilhões) nesta classificação, publicada nesta quinta-feira (22).

Em 2025, os clubes da 'Football Money League', os 20 que mais receitas geram na Europa, declararam receitas acumuladas de 11,2 bilhões de euros (R$ 69,6 bilhões), o que significa um aumento de 6% em relação à temporada 2022-2023.

Nesse 'Top 20', além do Real Madrid, estão outros dois clubes da Liga espanhola.

O Barcelona caiu do quarto para o sexto lugar em um ano, agora com receitas de 760 mil euros (R$ 4,7 bilhões), enquanto o Atlético de Madrid sobe do décimo quinto para o décimo segundo lugar, com 409 mil euros (R$ 2,54 bilhões).

O relatório da Deloitte se baseia em três fontes de receita para estabelecer o ranking: venda de ingressos, direitos televisivos e receitas comerciais.

- De Taylor Swift à NFL -

Pelo segundo ano consecutivo, são as receitas comerciais, com 4,9 bilhões de euros gerados (R$ 30,46 bilhões), que constituem a maior parte das receitas dos clubes.

O maior crescimento ocorre, no entanto, nas vendas de ingressos, com um aumento de 11% nas receitas adicionais em relação ao ano passado.

Nessa classificação, o Real Madrid domina com 248 milhões de euros (R$ 1,54 bilhões) após o término das obras de renovação e modernização do estádio Santiago Bernabéu, que agora tem uma cobertura retrátil.

Nos últimos meses aconteceram grandes shows musicais por lá, incluindo da estrela americana Taylor Swift, e em 2025 será realizado lá o primeiro jogo da história do futebol americano da NFL na Espanha.

Apesar de ter um local com capacidade muito mais limitada do que outros grandes estádios do continente, com 48 mil lugares, o PSG consegue ficar em segundo lugar nessa categoria, com 170 milhões de euros (R$ 1.05 bilhões) no Parque dos Príncipes.

lh-bap/kn/dr/mcd/mas/aam

© Agence France-Presse