Real Madrid goleia Salzburg (5-1) e se garante pelo menos na repescagem da Champions

Com quatro gols brasileiros, o Real Madrid goleou o Salzburg nesta quarta-feira (22) pela Liga dos Campeões (5-1), garantindo ao detentor do título pelo menos uma vaga no playoff a uma rodada do final da fase de liga do torneio.

O atacante Rodrygo marcou duas vezes no primeiro tempo (23' e 34') e na segunda etapa Kylian Mbappé (48') e Vinicius Junior (55' e 77') aumentaram a vantagem para o gigante da capital espanhola. Mads Bidstrup fez o gol de honra do Salzburg na reta final (84').

O Real vai enfrentar o Brest na última rodada, na próxima quarta-feira.

