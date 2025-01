Quem era o empresário que morreu após anestesia geral para tatuagem em SC?

O empresário e influenciador automobilístico Ricardo Godoi, de 46 anos, morreu nesta segunda-feira, (20) após se submeter a uma anestesia geral para a realização de uma tatuagem em Itapema, no litoral norte de Santa Catarina.

Quem era o influenciador?

Ricardo trabalhava no ramo de carros de luxo. Além de influenciador, também tinha a própria empresa, voltada para a importação e venda de super carros.

Nas redes sociais, a vítima tinha mais de 215 mil seguidores. O empresário de Balneário Camboriú, cidade vizinha a Itapema, dizia que tinha como objetivo "emocionar os apaixonados por automóveis" apresentando modelos que "nunca foram vistos" no país.

Godoi deixa esposa e quatro filhos. Seu velório e sepultamento estão previstos para acontecer ainda nesta terça (21) em Itajaí, também no litoral norte.

O que aconteceu

Ricardo faria uma tatuagem nas costas. Pela manhã, o empresário publicou em suas redes sociais que passaria por um procedimento cirúrgico previsto para acabar às 16h, mas ele morreu por volta das 12h.

Ele foi anestesiado no Hospital Dia Revitalite. A tatuagem seria feita por uma equipe de três tatuadores na mesma clínica. O UOL tenta contato com a unidade de saúde. O espaço segue aberto.

O influenciador teria sofrido um problema cardiorrespiratório logo após a sedação. Um dos tatuadores, que não quis se identificar, informou que um cardiologista foi acionado e tentou reanimar Ricardo, mas sem sucesso.

Polícia abriu inquérito para apurar o caso. Ricardo Portes, amigo da família, diz que "a história está muito mal contada" e que "estão tentando esconder o que realmente aconteceu nesse procedimento"

O que diz a defesa?

Ao UOL, defesa do tatuador afirmou que exames de sangue foram feitos e aprovados previamente. ''Contratamos um hospital particular com toda equipe, equipamentos e drogas anestésicas necessárias para a segurança do procedimento. Contratamos também um médico com especialização em anestesiologia e experiência em intubação, que teve sua documentação aprovada pelo hospital'', afirmou.

Segundo ele, Ricardo assinou o termo de consentimento de risco. O profissional ainda explicou que o procedimento, que é regulamentado pelo CRM (Conselho Regional de Medicina), é feito quando o cliente prefere não sentir dor e quer fazer a tatuagem em uma única sessão e lamentou o falecimento do empresário, quem era "grande amigo do dono do studio".