Próximo relatório deve mostrar PAC próximo de 50% de execução financeira, afirma Rui Costa

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta quarta-feira, 22, que o próximo relatório deve mostrar o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que reúne as obras financiadas pelo governo federal, próximo de 50% de execução financeira. Segundo ele, o ritmo do programa está dentro do planejado, mas as obras executadas pelos municípios preocupam porque teriam tido atrasos por causa das eleições do ano passado.

"Temos muitas entregas. Já estamos com, pelo último relatório que fizemos no ano passado, quase 40%. Vamos ter um novo relatório agora no início do ano, com certeza o número vai estar muito mais robusto, talvez se aproximando dos 50% de execução financeira", disse Rui Costa nesta quarta-feira. Ele deu as declarações em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, do CanalGov, o veículo institucional do governo federal.