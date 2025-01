Pressão de Trump por uso de tarifas para pagar por cortes de impostos enfrenta oposição no Congresso

Por Jarrett Renshaw e David Morgan e David Lawder

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está promovendo um plano para usar explicitamente a receita de tarifas mais altas sobre produtos importados para ajudar a pagar a extensão de trilhões de dólares em cortes de impostos, um movimento sem precedentes que provavelmente enfrentará a oposição de muitos de seus pares republicanos no Congresso.

Os EUA arrecadam menos de 100 bilhões de dólares anualmente em penalidades comerciais impostas a produtos importados como uma ferramenta para proteger e desenvolver os setores nacionais. Esse dinheiro raramente é um tópico nas batalhas orçamentárias rotineiras de Washington porque representa muito pouco da receita do governo federal.

Trump tem ameaçado impor tarifas de importação generalizadas, mas ainda não implementou nenhuma. O presidente e seus aliados dizem que ele quer usá-las da mesma forma que os impostos pessoais e corporativos que representam a grande maioria das receitas dos EUA, aumentando as tarifas para ajudar a pagar os programas do governo e cobrir os cortes de impostos prometidos.

"Em vez de tributar nossos cidadãos para enriquecer outros países, cobraremos tarifas e impostos de países estrangeiros para enriquecer nossos cidadãos. Para isso, estamos criando o Serviço de Receita Externa para coletar todas as tarifas, impostos e receitas. Serão enormes quantias de dinheiro que entrarão em nosso Tesouro vindas de fontes estrangeiras", disse Trump durante seu discurso de posse na segunda-feira.

Arrecadar dinheiro suficiente em tarifas para fazer diferença no Orçamento dos EUA seria uma grande tarefa; nos últimos anos, elas representaram apenas cerca de 2% da receita anual.

"As tarifas serão uma parte realmente importante da discussão sobre o corte de impostos." Uma tarifa de 10% representa "cerca de 350 bilhões a 400 bilhões de dólares em receita. Portanto, você verá a beleza disso nas negociações", disse Peter Navarro, assessor de Trump, à CNBC na terça-feira.

Parlamentares republicanos mais duros em relação ao Orçamento preocupados com a confiabilidade e a durabilidade da receita tarifária, juntamente com os perigos potenciais que as guerras comerciais representam para os distritos e eleitores, provavelmente lutarão contra a medida, segundo parlamentares e analistas comerciais dos EUA.

"É tecnicamente, matematicamente possível encontrar alguma política tarifária que compensaria os cortes de impostos de Trump, mas não tem chance de eles terem os votos para fazer isso", disse Bobby Kogan, diretor sênior de política orçamentária federal do Center for American Progress, de esquerda.

Questionado sobre o quão seriamente os republicanos estão olhando para a receita tarifária como uma compensação para a agenda de Trump, o líder da Maioria na Câmara dos Deputados, Steve Scalise, disse à Reuters: "Trump fez alusão a fazer tarifas, mas ainda não sabemos nenhum detalhe. Ele disse para esperar que algo aconteça. Mas até que vejamos, é muito difícil especular."

A Casa Branca não respondeu aos pedidos de comentários.