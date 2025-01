P&G tem lucro líquido de US$ 4,65 bilhões no 2º trimestre fiscal de 2025

A Procter & Gamble (P&G) teve lucro líquido de US$ 4,65 bilhões no segundo trimestre fiscal de 2025, um avanço de 33% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 22. Em termos ajustados, o lucro por ação foi de US$ 1,88 nos três meses encerrados em dezembro, levemente acima do projetado por analistas consultados pela FactSet (US$ 1,86) e do lucro registrado no ano passado, de US$ 1,40.

Já a receita líquida da P&G subiu para US$ 21,88 bilhões no trimestre, acima da expectativa da FactSet, que esperava aumento a US$ 21,54 bilhões.

Após o balanço, a ação da P&G avançava 3,47% no pré-mercado em Nova York, às 9h43 (de Brasília).