Para barrar exclusão, G10 Favelas criou banco, horta e 'LinkedIn' próprios

A falta de serviços comuns em qualquer bairro, como carro de aplicativo, entrega de compras online criou o combustível para o G10 Favelas difundir pelo país a experiência de 48 iniciativas que nasceram na favela de Paraisópolis, zona sul de São Paulo, para gerar trabalho e renda. O grupo é formado pelas 10 maiores lideranças de favelas no país.

Com o banco digital do G10, o G10 Bank, o grupo acelera e apoia financeiramente esses negócios, com formações e produtos financeiros que atendam as necessidades dos empreendedores de favela. Com mentoria, empresas como a Gastro Favela, a empresa de logística Favela Brasil Express, a Agrofavela e o Linkedin da Favela crescem e geram emprego local, contou o presidente do G10, Gilson Rodrigues, no Divã de CNPJ do Canal UOL.

Criamos uma série de experiências para que as pessoas também se apropriem do que elas fazem de melhor e a sociedade olhe para todas essas qualidades e fale 'isso está acontecendo de verdade, esse movimento de prosperidade da favela'. Gilson Rodrigues, Presidente do G10 Favelas

Lideranças como Gilson acreditam que oportunidades nas favelas mudam a relação entre bairro e comunidade. "É bom para todo mundo que as periferias prosperem, que as favelas resolvam seus próprios problemas. Isso vai impactar a segurança, a situação das desigualdades no geral".

Inspiradas nos grupos de países mais ricos do mundo (G7 e G20), lideranças comunitárias das 10 maiores favelas do Brasil se reuniram para gerar um novo olhar sobre o que é viver em uma favela e qual é a contribuição desse grupo social para as cidades.

Essa organização entre favelas do país é um movimento de resposta à falta de acesso a serviços e oportunidades que os moradores dessas regiões enfrentam, diz o presidente do G10.

As favelas sofrem uma espécie de embargo econômico. Esse embargo econômico se dá a partir da não ida dos aplicativos de carro, do bloqueio do e-commerce, das negativas dos 'bancões' ao crédito. Existe uma série de limitações de serviços que não chegam na favela, fazendo esse embargo. Gilson Rodrigues, presidente do G10 Favelas

No G10, Gilson e as lideranças que formam o bloco desde 2019 incentivam a criação de soluções para os problemas que existem nas favelas com foco na geração de renda e impacto social, formando lideranças comunitárias e futuros empreendedores de negócios para essas comunidades.

Nós acreditamos que a melhor forma de acabar com todas as mazelas é com dinheiro no bolso. É dinheiro no bolso e na bolsa que acaba com a violência contra a mulher, que ajuda o jovem a ir para a universidade. Nós ajudamos a favela a prosperar. Gilson Rodrigues, presidente do G10 das Favelas

Baiano, Gilson chegou em São Paulo com cinco anos para morar em Paraisópolis, a segunda maior favela do país, acompanhado pela sua mãe, muda e surda, e seus 14 irmãos. A perda precoce da mãe fez Gilson e seus irmãos passarem por momentos de muita dificuldade para garantir os itens básicos de sobrevivência.

Inconformado com a perspectiva de continuar em um ambiente sem oportunidades, Gilson virou uma liderança comunitária em Paraisópolis para buscar melhores condições para a população da região. Com o G10, o movimento se organizou pelo país.

Apartidário, o grupo procura buscar o protagonismo dos moradores das favelas na solução dos seus problemas, sem dispensar diálogo com qualquer parte interessada em contribuir com a prosperidade dos moradores.

Nós vamos criando novas oportunidades, mas mostrando sempre pelo exemplo. Como eu vou acreditar que posso ser professor, que posso ser advogado, que eu posso ser um empreendedor, se eu não conheço ninguém que foi? Gilson Rodrigues, presidente do G10 das Favelas

