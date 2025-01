Derrite nomeia delegada para 'ouvidoria paralela'

O secretário da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), Guilherme Derrite, nomeou nesta quarta-feira (22) a delegada Dilene Squassoni para assumir a Ouvidoria subordinada à pasta. Conforme a publicação no Diário Oficial do Estado, ela vai exercer o cargo por dois anos, podendo permanecer por outros dois caso haja uma aprovação da Controladoria Geral do Estado.

O que aconteceu

A ouvidoria foi criada no fim do ano passado, com objetivo de investigar a violência de policiais militares.

A PM de SP matou uma pessoa a cada 10h em 2024. O número é mais que o dobro do que o de 2022, ano anterior à gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A OAB-SP (Ordem dos Advogados do Brasil) criticou a criação de uma ouvidoria vinculada diretamente à SSP-SP para apurar eventuais desvios de conduta de agentes públicos.