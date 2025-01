Nunes diz que vai entrar com queixa-crime contra 99 e Uber por 'mototáxi'

Do UOL, em São Paulo

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou que vai entrar com uma queixa-crime contra as empresas 99 e Uber por conta do transporte de passageiros por motocicleta na capital. Anúncio foi nesta quarta-feira (22), durante cerimônia de entrega de um novo trecho de Faixa Azul para motos na capital.

O que aconteceu

Prefeito disse que soube sobre a decisão da Uber pela imprensa. A empresa informou que começará a funcionar o serviço de transporte em motocicletas na cidade de São Paulo nesta quarta-feira (22). A modalidade começa a operar fora do centro expandido da cidade e, como a 99, entra na briga contra a prefeitura para tentar liberar a modalidade na cidade.

Citando número de óbitos, Nunes disse que vai acionar empresas com queixa-crime. "Nós vamos entrar hoje com uma ação junto à Polícia Civil, comunicando o descumprimento da legislação e fazendo uma queixa-crime, um comunicado de descumprimento. Isso vai ensejar um inquérito policial, porque a gente tem apresentado o dado, a gente tem conversado, a gente tem falado que essa atividade vai aumentar o número de óbitos, acabei de colocar os dados aqui, e mesmo assim eles insistem em fazer essa atividade", afirmou.

"Da Uber eu não tenho certeza, eu fiquei sabendo agora aqui de quem anunciaram, né? Se eles realmente confirmarem, vai ser a mesma questão, não vai ter distinção. Lamentar, e a gente fazer a notificação, aplicação das multas, fazer o comunicado de notícia-crime para a Polícia Civil e continuar na nossa ação", completou.

Nunes diz que transporte por 'mototáxi' "não é viável" na capital. "Não é viável ter o transporte de passageiros aqui na cidade. A única preocupação da prefeitura de São Paulo é proteger os motociclistas e o passageiro do motociclista ", afirmou.

Para prefeito, empresa visa o lucro sem pensar na vida do motociclista. "Não pode prevalecer só o lucro de uma empresa. É muito fácil para eles. Mas são os motociclistas que estão colocando o seu suor e o seu labor em risco. Todo o risco está nas costas do motociclista", disse Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo.

Fico alegre por estarmos ampliando o serviço da faixa azul e triste de ver uma empresa de fora, da China [99], colocando em risco nossos motociclistas. Essa empresa só está visando o lucro, não está preocupada com ninguém

Ricardo Nunes, prefeito de SP

Declaração ocorre em meio a embates entre prefeitura e 99. Enquanto a empresa se ampara em uma lei federal para liberar o transporte de passageiros por moto em sua plataforma, a administração municipal tem adotado medidas para proibir o serviço na capital.

Nunes disse defender a liberdade econômica, mas pediu atenção para casos de mortes em acidentes com motos: "Em relação a essa empresa de app, a gente defende de forma muito aberta toda a questão da liberdade econômica e do empreendedorismo. Mas é preciso ter atenção especial a esse caso, tendo em vista os números de mortos por acidentes de moto em São Paulo." Ele complementou enfatizando os dados de mortes: "Foram 403 mortos em 2023 e 483 em 2024, em acidentes de moto."

Vamos continuar trabalhando arduamente para implementar políticas que diminuam o número de mortos por acidentes de moto na capital (...) Uma coisa é andar com passageiro em moto no interior e outra na cidade de São Paulo. Aqui é tudo muito diferente. A lei federal diz que é o município que decide se a modalidade será ou não implementada

Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo

Vice-prefeito falou em "preservar vidas". Melo Araújo disse que "a preocupação é sempre em dar mais condições para preservar a vida das pessoas. (...) se por ventura a gente vier a perder isso daí (embate com 99), você (prefeito) pode ir para casa e dormir tranquilo porque fez de tudo para preservar a vida das pessoas."

Mototáxi x transporte por moto via aplicativo

Ainda que no fim sejam modalidades parecidas, são coisas distintas. Mototáxi é literalmente uma versão de táxi em moto e é regulado por lei municipal. Então, veículos podem ter placa vermelha, devem seguir uma série de itens de segurança e os condutores são submetidos a treinamentos e podem ter ponto fixo para apanhar passageiros.

O transporte de passageiros por moto via app é como o UberX ou 99pop só que para motos. A modalidade é regulamentada por lei federal, mas cada cidade decide se proíbe ou autoriza esse tipo de transporte. Condutores são autônomos e têm alguns requisitos para seguir (como ter carta e moto de até determinado ano), além de usarem capacete e estarem ligados a uma plataforma, como 99, Uber ou InDrive.

Entenda o embate

Plataforma de transporte começou a operar com transporte de passageiros em moto na capital paulista no último dia 14. Segundo a 99, o início da operação será fora do centro expandido da cidade de São Paulo. Motociclistas que já estavam habilitados para fazer entregas foram autorizados a transportar pessoas.

Após o anúncio, a Prefeitura de SP entrou com processo contra a 99 para impedir a modalidade. De um lado, a gestão municipal cita um decreto de 2023 que proíbe 'mototáxi' e moto por app na cidade, citando ainda preocupação com a saúde pública, pois há muitos acidentes letais na cidade com motociclistas. De outro, a 99 cita uma lei federal de 2012, que regulamenta o serviço, e que permite a funcionalidade em várias cidades pelo Brasil.

A Justiça de SP declarou que o serviço na capital é ilegal, enquanto a 99 processou a gestão municipal pelo direito de oferecer a opção de transporte. A empresa argumenta que a lei federal prevalece e mantém o serviço ativo.

O pedido da empresa foi negado na semana passada, com base na Constituição Federal. Na última segunda-feira (20), o desembargador Eduardo Gouvêa, da 7ª Câmara de Direito Público, alegou que a Constituição Federal dá autonomia aos municípios para legislar sobre assuntos locais.

Motociclistas alegam que estão sendo os maiores prejudicados em meio ao embate entre prefeitura e 99. Em um ato convocado na terça-feira (21) cerca de 50 motoristas de moto por aplicativo se reuniram para protestar contra as fiscalizações e apreensões de motos por agentes municipais desde o anúncio da plataforma de transporte. Eles argumentam que, há cerca de uma semana, as batidas de guardas civis municipais e fiscais de trânsito tem se multiplicado pela capital para flagrar motociclistas atendendo a corridas pela 99.

O que a Prefeitura está fazendo não é justo. Se querem bloquear o serviço, bloqueiem o aplicativo e vão para a justiça resolver, porque eles têm poder. O trabalhador não tem condição de pagar mais de R$ 6 mil hoje para recuperar sua moto apreendida. Isso deveria ser briga de cachorro grande, e não sobrar pro trabalhador

Nascimento, motoboy há 32 anos em São Paulo, em entrevista ao UOL durante manifestação na terça (21)

Ainda na terça, a Justiça de São Paulo negou um pedido da prefeitura paulistana para suspender o serviço de 'mototáxi' da 99 e multar a empresa em R$ 1 milhão por dia de desobediência. A decisão também nega o pedido de indenização feito pela gestão Ricardo Nunes (MDB) no valor de R$ 50 milhões por dano moral coletivo. O juiz Josué Vilela Pimentel não analisou a validade do decreto municipal, que proíbe o 'mototáxi' na cidade, já que a discussão já é alvo de outra ação.

O juiz corrobora argumento da 99 de que o STF considerou a proibição inconstitucional. "Leis de outros municípios e estados que, de modo semelhante, pretenderam impedir o uso de motocicletas para o transporte privado individual já foram julgadas inconstitucionais por acórdãos dos respectivos Tribunais de Justiça", escreveu o magistrado.