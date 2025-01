Novo secretário de Estado dos EUA discute Irã e reféns de Gaza com primeiro-ministro israelense

Por Kanishka Singh

WASHINGTON (Reuters) - O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, conversou nesta quarta-feira com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, para reiterar o apoio de Washington ao seu aliado, e eles também discutiram o Irã e os reféns israelenses em Gaza, segundo o Departamento de Estado.

A ligação foi a primeira de Rubio com Israel desde o governo do presidente republicano Donald Trump assumir o cargo na última segunda-feira. Tanto Trump quanto seu antecessor, o ex-presidente democrata Joe Biden, apoiaram Israel durante suas guerras em Gaza e no Líbano.

Rubio ressaltou que "manter o apoio inabalável dos Estados Unidos a Israel é uma prioridade máxima para Trump", disse o Departamento de Estado em um comunicado.

Rubio também disse a Netanyahu que Washington continuará trabalhando "incansavelmente" para ajudar a libertar os reféns restantes em Gaza, acrescentou o Departamento de Estado.

O mais recente derramamento de sangue no conflito israelense-palestino, que já dura décadas, foi desencadeado em 7 de outubro de 2023, quando militantes palestino do Hamas atacaram Israel, matando 1.200 pessoas e tomando cerca de 250 reféns, de acordo com os registros israelenses.

O ataque militar subsequente de Israel a Gaza matou mais de 47.000 palestinos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, gerando acusações de genocídio e crimes de guerra, que Israel nega. A ofensiva deslocou quase toda a população de Gaza e causou uma crise de fome na região.

Um cessar-fogo entrou em vigor no domingo e tem levado à libertação de alguns reféns israelenses em Gaza e de prisioneiros palestinos mantidos por Israel.