Novo secretário de Estado dos EUA conversa com chanceler do México sobre segurança e imigração

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores do México, Juan Ramón de la Fuente, conversou com o novo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, sobre segurança e imigração em uma primeira conversa oficial entre os dois diplomatas, disse a presidente do México, Claudia Sheinbaum, a repórteres nesta quarta-feira.

O telefonema "muito cordial" ocorreu na terça-feira e marcou a primeira ligação de Rubio com um chanceler, acrescentou Sheinbaum, após sua confirmação para o cargo no início do dia.

Rubio, o primeiro latino a ocupar a posição, fala espanhol fluentemente.

(Por Raul Cortes Fernandez)