Nikolas critica a esquerda: 'Falta identificação real com as pessoas'

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) criticou o discurso da esquerda e afirmou que seu vídeo sobre a crise do Pix viralizou porque "há uma insatisfação gigantesca com o governo".

Em entrevista publicada hoje (22) pelo jornal O Globo, o parlamentar disse que "falta identificação real" com as pessoas na esquerda. "As pessoas não sentem um discurso verdadeiro na esquerda. As incoerências são muito grotescas. O Lula falou na campanha que iria derrubar os sigilos do Bolsonaro e colocou sigilos para ele e a Janja", afirmou.

Nikolas negou ter recebido orientação do PL sobre o vídeo do Pix, que viralizou nas redes sociais. O deputado também diz que não conversou com o marqueteiro Duda Lima sobre o assunto. "O sucesso do vídeo aconteceu porque é uma mensagem didática que se uniu com a indignação das pessoas. O vídeo estourou porque há uma insatisfação gigantesca com o governo", falou.

'Senado entraria como uma luva'

Na entrevista, Nikolas afirmou ser a favor do projeto de lei que reduz a idade mínima para disputar o Senado e a Presidência da República. Atualmente, a lei permite a candidatura a partir dos 35 anos. O deputado tem 28.

Uma das prioridades do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seus aliados para 2026 é a eleição para o Senado. Eles acreditam que, com maioria na Casa, seria mais fácil fazer andar pautas de interesse da direita, como a anistia aos presos do 8 de Janeiro e o impeachment de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).

O Senado entraria com uma luva para mim. É o Senado que hoje é responsável por dar corda ao abuso de autoridade dos ministros do STF, principalmente o Alexandre de Moraes. Pode governar um estado com trinta anos, mas não pode ser senador? É desconexo.

Não descarto o governo, mas também acho que se perderia muito com minha eventual saída da Câmara. Estou avaliando. Deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), em entrevista a O Globo

Apoio em 2026

Nikolas evitou apoiar outros nomes para a presidência em 2026 e reafirmou que seu candidato é Bolsonaro. O ex-presidente está inelegível por decisão da Justiça Eleitoral.

Prefiro esperar o momento certo para dar essa resposta. Independentemente do que acontecer, a decisão sobre quem apoiar não parte de mim. Faço parte de um grupo. Estaremos no lado em que o Bolsonaro estiver.

Redes sociais

Nikolas também foi questionado sobre a decisão da Meta de acabar com a checagem de fatos nos Estados Unidos. Apesar de ser contra regulamentação das redes, ele defendeu uma atenção maior da plataforma para conteúdos com pedofilia e outros crimes.