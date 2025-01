Na Argentina, exportações do setor agroindustrial sobem 26,4% em 2024

São Paulo, 22 - O setor agroindustrial argentino exportou US$ 3,550 bilhões em dezembro, de acordo com relatório mensal do Conselho Agroindustrial Argentino (CAA). O valor representa alta de 35,2% ante igual mês de 2023. Com isso, no acumulado de 2024, de janeiro a dezembro, as exportações totalizaram US$ 46,171 bilhões, avanço de 26,4% na comparação anual.A receita com exportações do complexo soja no acumulado do ano subiu 42,3% ante 2023, somando US$ 19,066 bilhões. Quanto ao milho, houve avanço de 13,4% em 2024, para US$ 7,087 bilhões. No caso do complexo trigo, o valor cresceu 102,9%, para US$ 2,574 bilhões.