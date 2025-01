Musk lança dúvidas sobre megaprojeto de IA apoiado por Trump

O bilionário Elon Musk lançou dúvidas, nesta quarta-feira (22), sobre um projeto de inteligência artificial de 500 bilhões de dólares (2,9 trilhões de reais, na cotação atual) anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizendo que o dinheiro prometido para o investimento ainda não estava disponível.

Os comentários foram um raro exemplo de desacordo entre o homem mais rico do mundo e Trump, que se tornaram aliados no governo depois que Musk gastou 270 milhões de dólares (1,6 bilhão de reais) na campanha eleitoral do líder republicano.

Em seu primeiro dia completo na Casa Branca, Trump anunciou na terça-feira um grande investimento para construir uma infraestrutura destinada ao desenvolvimento de tecnologia de IA, liderada pela gigante japonesa SoftBank e pela OpenAI, criadora do robô de conversação ChatGPT.

Trump afirmou que a empresa interessada, a Stargate, "investirá pelo menos 500 bilhões de dólares em infraestrutura de inteligência artificial nos Estados Unidos".

No entanto, em uma publicação em sua rede X, Musk afirmou que os principais investidores "na verdade não têm o dinheiro".

"O Softbank tem menos de 10 bilhões (59,6 bilhões de reais) garantidos. E eu tenho essa informação de fontes confiáveis", frisou o megaempresário.

Seu ataque pode ser particularmente direcionado à OpenAI, a start-up de inteligência artificial líder no mundo que Musk ajudou a fundar antes de se retirar em 2018.

Musk e Altman estão envolvidos em uma forte disputa desde então. Musk, que também é o diretor-executivo da Tesla, apresentou várias ações contra a empresa criadora do ChatGPT.

"Incorreto, como certamente você vai sabe. Quer vir visitar o primeiro centro que já está em atividade?", respondeu o diretor-executivo da OpenAI, Sam Altman, a Musk em uma postagem no X nesta quarta-feira.

"Isto é genial para o país. Percebo que o que é genial para o país nem sempre é ótimo para as suas empresas, mas em seu novo papel (no governo) espero que na maioria das vezes você coloque (o país) em primeiro lugar", acrescentou, em alusão à chefia exercida por Musk de um recém-criado Departamento de Eficiência Governamental da gestão Trump.

A OpenAI é uma das start-ups mais valiosas do mundo, mas perde dinheiro constantemente devido aos altos custos de produção de sua tecnologia.

O projeto Stargate contempla um investimento inicial de 100 bilhões de dólares (596,8 bilhões de reais) e deve chegar a 500 bilhões de dólares nos próximos quatro anos.

