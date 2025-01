MS tem 38% da área plantada em 2024/25 de soja afetada por falta de chuva

São Paulo, 22 - A estiagem em Mato Grosso do Sul atinge cerca de 1,7 milhão de hectares de soja, o equivalente a 38% da área total cultivada no Estado, segundo dados do projeto Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio (Siga-MS), da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja-MS). A comercialização da safra 2024/25 alcançou 33,8% do total até 20 de janeiro, avanço de 0,55 ponto porcentual em relação a igual período da safra anterior.Por enquanto, segundo estimativas do projeto Siga-MS, o Estado deve colher 13,977 milhões de toneladas nesta safra, com produtividade média estimada em 51,7 sacas por hectare, em uma área 6,8% maior em comparação com o ciclo anterior, totalizando 4,501 milhões de hectares.Em relação às condições das lavouras, 61,6% estão em situação boa; 20,3% regular e 18,1% ruim. A região sul-fronteira registra o cenário mais crítico, com 44,6% das áreas em condição ruim, seguida pela região sul, com 31,2%. Em contrapartida, a região norte apresenta 93,5% das lavouras em boa condição. A região sul enfrenta 30 dias de seca moderada, com precipitações entre 1,4 mm e 66,6 mm, além de dez dias de seca severa, sem chuvas. O Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul (Cemtec) prevê volumes de até 178 mm de chuva para a região sul nos próximos dias, o que pode beneficiar lavouras que ainda não iniciaram o enchimento de grãos.Em Amambaí (MS), um dos municípios mais prejudicados, 90% das lavouras foram atingidas pela falta de chuvas, sendo 60% de forma severa, com produtividade caindo de 60 para 30 sacas por hectare em algumas propriedades, segundo a Aprosoja-MS.Dados do Siga-MS indicam que, em 17 de janeiro, aproximadamente 55% das lavouras estavam em estágios fenológicos críticos: 23% em enchimento de grãos, 29% com grãos cheios e 3% no início da maturação. O preço médio da saca de 60 kg em MS registrou desvalorização de 1,69% entre 13 e 17 de janeiro, cotada agora a R$ 116. Na comparação com igual período do ano anterior, houve valorização nominal de 10,64%. A Aprosoja-MS monitora semanalmente a situação e deve apresentar dados finais da safra 2024/25 em maio.