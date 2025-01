Motorista envolvido em acidente com 39 mortos em MG usou cocaína e ecstasy

O motorista da carreta envolvido no acidente que matou 39 pessoas em Teófilo Otoni (MG) usou cocaína, ectasy e outras drogas, apontou um exame toxicológico realizado no suspeito ainda em dezembro.

O que aconteceu

Arilton Bastos Alves, de 49 anos, foi preso nesta terça-feira (21). Na decisão, o juiz Danilo de Mello Ferraz afirmou que o fato não se tratava de "simples descuido ou inobservância de um dever de cuidado objetivo, mas em deliberada assunção de risco, mormente quando embalado pelo uso de drogas diversas".

O exame toxicológico foi realizado no dia 23 de dezembro, dois dias depois do acidente. O motorista permitiu voluntariamente coletas de sangue e de urina, que foram enviadas ao IML (Instituto Médico Legal) de Belo Horizonte para serem avaliadas.

Motorista estava sob efeito de álcool, ecstasy e cocaína. Além dessas substâncias, ele também teria feito uso de alprazolam, um ansiolítico da classe dos benzodiazepínicos, e do antidepressivo venlafaxina, informou a Polícia Civil em uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira (22).

Mistura de drogas lícitas e ilícitas teria alterado reflexos, noção de profundidade e funções mentais do motorista. ''O alprazolam, ele é um sedativo e pode trazer inclusive sonolência. No caso da cocaína e do ecstasy, eles podem atuar como estimulantes. Eles deixam a pessoa mais alerta até certo ponto, mas também podem prejudicar a noção adequada para a direção veicular'', explicou Talles Bittencourt, médico legista e superintendente de polícia tecnocientífica da Polícia Civil.

Hipótese é de que uma pedra tenha se desprendido do reboque e batido no ônibus de turismo. Segundo a investigação, a carreta trafegava com um #a carga superior ao permitido, com dois blocos de quartzito, que tinham peso superior a 68 toneladas. Motorista também admitiu não ter costume de verificar a amarração do material que transportava.

Excesso de velocidade também está sendo apurado. A polícia informou que aguarda perícias, mas que pode afirmar que, no momento do acidente, o veículos estava entre 95 e 97 km/h, enquanto o limite permito na via são 80 km/h.

O UOL tenta localizar a defesa do motorista. O espaço segue aberto para manifestação.

Relembre o caso

Acidente aconteceu na BR-116, em Teófilo Otoni (MG), na madrugada de 21 de dezembro. Um ônibus, uma carreta e um carro foram envolvidos na ocorrência.

39 pessoas morreram. Elas eram ocupantes do ônibus, que ia de São Paulo para a Bahia. Todos os corpos já foram identificados e liberados pela PCMG.

Tragédia foi causada pela queda de um bloco de granito da carreta. "Em um trecho da rodovia de declive, onde há uma curva, uma grande pedra de granito teria se desprendido da composição traseira [da carreta], atingindo em cheio o ônibus", disse o delegado Saulo Castro, porta-voz da PCMG.

A empresa de ônibus Emtram, responsável pelo veículo acidentado, divulgou a lista com os nomes das vítimas. São eles: